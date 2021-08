Le 8 octobre prochain lorsque les deux équipes se retrouveront à Albert-Domec dans le cadre de la sixième journée de championnat, le contexte et la physionomie de la rencontre seront totalement différents. Que ce soit Florent Massip, le buteur provençal ou Samuel Marquès, l’artilleur audois, tous deux prendront certainement l’option des trois unités plutôt que celles des pénaltouches. Cela dit, pour ce premier match de la saison à Albert-Domec, les deux encadrements ont ainsi pu effectuer une large revue d’effectif. Quant à la rencontre, elle est conforme à la physionomie des matchs de préparation ou Audois et Provençaux ont alterné le bon et le moins bon.

Carcassonne s’est imposé à la faveur d’une pénalité à quatre minutes de la pause, de son capitaine, Samuel Marquès. Il serait réducteur de résumer le succès carcassonnais à cette pénalité. La copie rendue par l’équipe de Christian Labit est dans l’ensemble satisfaisante d’autant que son groupe était handicapé par l’absence de nombreux titulaires dont les piliers Youssef Amrouni, Julien Facundo ; le deuxième-ligne sud-africain Andries Fereira (toujours en Afrique du Sud) ; les troisièmes lignes Tim Agaba, Pierre Hughet, Ioane Iashagashvili, Rynard Landman, Pierre Raynaud, le demi de mêlée Gaétan Pichon et le centre Jordan Puletua (Excusez du peu).

Au terme de ce débat, la satisfaction était légitime dans le vestiaire carcassonnais ce dont explique l’entraîneur des avants, Mathieu Cidre. "Tout d’abord, il y a la satisfaction de la victoire d’autant que nous étions en souffrance au niveau de la deuxième et troisième ligne. Le contenu est dans l’ensemble satisfaisant. On a vu un bon comportement de la charnière (Marquès – Mc Philips), une excellente défense. La mêlée nous a aussi apportés son lot de satisfactions. En fin de match, l’équipe parvient à conserver l’avantage avec un pack composé de six joueurs de la première ligne. Sincèrement, on ne peut que féliciter les joueurs. Cela dit, nous devons encore peaufiner certains secteurs de jeu, tout n’a pas été parfait." Vendredi prochain, les deux formations se retrouvent, mais cette fois au stade, Maurice-David l’antre des Provençaux. "C’est un match de début de saison avec des choses positives et négatives. Le contexte n’était pas vraiment évident avec quatre heures de bus et une température élevée. Il y a des choses à améliorer et des petits détails à régler. Le principal c’est d’être prêt le 27 août pour le déplacement à Colomiers." notait Mauricio Reggiardo, le manager des Provençaux.

Par Didier NAVARRE