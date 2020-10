Fait très exceptionnel : 8 ballons volés en touche par Nevers sur les 8 premiers ballons en touche montois. La rencontre était déjà mal engagée pour les joueurs de Talès et Tastet, en quête de fiabilité en conquête. Tel un boulet, Mont-de-Marsan a traîné cette carence durant 80 minutes, ne trouvant des solutions, quels que soient leurs choix de jeu avec un rugby déréglé. C’est d’ailleurs un superbe premier essai bourguignon qui est venu encore les accabler avec Raisuqe. Les Nivernais ont multiplié les temps de jeu et les passes debout pour que cette attaque soit conclue.



Il y a tout de même eu réaction dans les pas de Laousse Azpiazu. D’abord, l’ouvreur a proposé de l’alternance avec son jeu au pied. Ses pénalités ont ensuite permis aux joueurs de Tastet et Talès d’exister au score. C’est enfin derrière l’un de ses changements de côté et percée monumentale dans les 22m que l’essai landais est venu par De Nardi servi en coin.

L'Uson est allé chercher son succès

Avec cette réaction des Jaune et Noir, la mi-temps a même été sifflée sur un 13-10 pour les Landais. Mais la deuxième mi-temps a ressemblé à un concours de maladresses et de pénalités, ce tempo avantageant plutôt les visiteurs qui ont su reprendre le score avec les pénalités de Ménoret.



D’ailleurs, à la 77e, ce sont les Nivernais qui sont allés chercher leur succès (mérité). Plutôt que de prendre les points au pied (ce qui leur avait porté préjudice contre Perpignan la semaine passée), les hommes de Péméja ont insisté sous la pluie en pénal’touche. Sur cette dernière, les trois-quarts sont venus aider les gros pour tout enfoncer et marquer l’essai de la gagne et ce 26-16.



L’Uson a donc efface son revers de la semaine passée contre l’Usap grâce à ce premier succès à l’export de la saison. Mont-de-Marsan a mal à la tête.