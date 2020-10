Le ouf de soulagement est pour Grenoble ! Les Isérois, qui engrangent une quatrième victoire en quatre matchs à domicile, l’ont emporté de peu contre Mont-de-Marsan et remontent à la 8e place du classement. Une place un peu plus confortable, glanée dans la douleur. Dès le début de la rencontre, les joueurs de Stéphane Glas ont montré des signes de fébrilité. Sur un lancer défensif à cinq mètres de la ligne, Rossi et Ancely ne se sont pas compris, ce qui a permis à Laterrade de marquer le premier essai de la rencontre (5-0, 2e). Longtemps, Grenoble a bafouillé son rugby, le plan de jeu n’était pas clair. A l’ouverture, Selponi a d’ailleurs passé un match compliqué.

Deux essais de Grenoble en début de deuxième période

Et pourtant… c’est bien Selponi qui a décanté la situation. L’ouvreur maison a été l’auteur d’une passe volleyée de grande classe qui a permis au jeune arrière Capuozzo de partir à l’essai pour égaliser (7-7, 34e). Sans aucun doute, Stéphane Glas a passé un savon à ses hommes dans les vestiaires. Ces derniers sont revenus sur le pré plus concentré et Fusier, le centre de 20 ans, a de suite mis les Montois dans le dur en marquant un deuxième essai pour son équipe (14-7, 41e). En face, Mont-de-Marsan a tiré la langue, amorphe, et a logiquement pris un troisième essai par Masilevu après une belle échappée d’Escande (21-7).

Mont-de-Marsan maladroit et indiscipliné

Le trio Tastet-Talès-Millet aura de quoi gronder. Leurs hommes ont été d’une indiscipline catastrophique. Ils ont été pénalisés 14 fois ! Ils ont en plus fait énormément de fautes de main. Un match nul aurait d’ailleurs été envisageable après l’essai de Desaubies (24-17), mais le talentueux Jacquelain a fait tomber le ballon de la dernière chance. Grenoble évoluait alors à 14 après un jaune infligé à Fourie. Quelques minutes avant, Naituvi avait fait en-avant sur un essai tout fait, tout comme Cedaro en début de rencontre. C’est finalement une 5e défaite de suite pour le Stade Montois, avant dernier. Il faudra obligatoirement gagner les deux prochains matchs à domicile de suite contre Valence et Oyonnax.