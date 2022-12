Comment avez-vous vécu ces derniers instants et cette pénalité de la gagne dans les arrêts de jeu à Agen ?

On a connu tellement ces situations cette saison. Une énième répétition où les choses se décantent sur la fin. Il y avait du stress mais on se dit aussi que cette fois-ci, c’était pour nous. Quand j’ai regardé Victor Dreuille s’avancer vers le tir au but, j’ai compris de suite qu’il allait le faire.

Notamment une action irréelle, avec vos joueurs qui relancent depuis leurs 22 mètres…

C’était une séquence interminable, où les joueurs ont tenu le ballon plus de deux minutes. Au-delà de çà, je retiens le caractère et l’ambition affichée. Les garçons veulent tenter des choses. J’ai le souvenir qu’à Vannes, on aurait pu assurer le bonus défensif mais le groupe avait choisi autre chose. Mais face à Agen, tout le monde a convergé vers le même objectif.

Cela ramène aussi à des semaines sous tension vous concernant ?

C’est une pression qu’il faut certainement connaître dans une carrière d’entraîneur. J’ai appris beaucoup de choses sur le plan personnel, des remises en questions nécessaires. Mais aussi de l’énergie à revendre pour la suite pour avancer les prochaines semaines.

Le groupe a affiché ostensiblement son soutien auprès de vous. Est-ce une marque de confiance appréciable ?

C’est le plus important à mes yeux. C’est mon credo vis-à-vis des valeurs que nous voulons porter. Parfois, les résultats ne sont pas au rendez-vous mais c’est primordial d’être en connexion avec tes joueurs et ton staff. C’est notre force actuellement et nous devons faire en sorte de renforcer ces liens.

Il y aura un dernier effort à fournir avec la réception de Biarritz pour valider un bloc d’excellente facture…

Il n’y pas grand-monde qui avait misé sur ces résultats durant ce bloc. La victoire à Agen sera validée si nous battons Biarritz qui débarque à la maison. C’est essentiel pour l’aspect comptable et passer l’hiver au chaud, puis nous ferons un point à la rentrée pour nous situer dans ce championnat.