Qu'avez-vous pensé de la performance de vos joueurs contre les Albigeois ?

L'objectif était de gagner ce dernier match. Il a été atteint. On est monté en puissance. On a eu un peu moins de bonnes choses que sur le match d'Agen, face à une équipe qui propose un style de jeu différent, beaucoup plus axé sur le combat et qui nous a empêchés de mettre des choses en place. Mais il y a eu encore beaucoup de caractère, de solidarité et quelques bribes de choses positives qui reviennent au bon moment pour nous faire passer devant au score.

Comment expliquez-vous ce trou d'air en fin de première mi-temps où Albi recolle au tableau d'affichage alors que vos joueurs avaient fait une entame tonitruante ?

Ce début de match est trop facile pour nous. Avec tout le respect que je dois à cette équipe d'Albi, nous étions supérieurs quand nous jouions à notre vitesse. Nous sommes tombés petit à petit dans la facilité et à leur niveau dans le rythme. Au rugby, la facilité, ça ne pardonne pas. Albi est bien revenu au score grâce à des choses simples où on a fait moins d'efforts dans le combat et la discipline.

Quel est le programme pour vos joueurs avant la reprise du championnat de Pro D2 et votre premier match à Grenoble le 26 août ?

Les matchs amicaux se sont enchaînés, on a joué deux fois le mercredi. Il va y avoir deux jours de récupération, du travail samedi matin, à nouveau de la récupération dimanche. Notre semaine va un peu plus s'étaler sur le travail et on va avoir un peu plus de fraîcheur pour aborder le match à Grenoble. Et après, on sait que le marathon commence. On essaie de se tenir prêt mais pour l'instant, sur l'ensemble des trois premiers matchs, la préparation s'est plutôt bien déroulée. Il me semble qu'on est prêt mais je veux jamais trop m'avancer avec ce sport.

Vous avez récemment prolongé vos fonctions d'entraîneur à Béziers. Pourquoi ?

Je connais l'aventure ici depuis un moment. J'ai été joueur et éducateur avec les jeunes équipes du club. J'ai aussi rencontré plusieurs personnes dont des joueurs que je suis depuis longtemps et qui sont aujourd'hui avec l'équipe première. On a commencé à écrire quelque chose ensemble. Il était hors de question de quitter le navire avec des jeunes joueurs que j'ai formés, d'autres avec lesquels j'ai joué. J'aime ce club. Ses valeurs me correspondent. Malgré des sollicitations, le choix a été très simple.

propos recueillis par Rayane BEYLY