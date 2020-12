Ce vendredi soir, Perpignan a reçu Oyonnax pour un choc de cadors de ce championnat. C’est l’Usap qui s’est imposée 20-10 contre l’équipe de l’Ain. Aucun bonus n’a été inscrit et les Catalans font une bonne opération. Le premier acte a été engagé, avec des intentions, de la variété dans les choix et des essais. Seule l’indiscipline avec de trop nombreuses fautes au sol et deux jaunes à Taieb et Pujol ont à peine gâché une première mi-temps avec un score de 10-7 à la pause.

Un premier essai a d’abord été refusé justement à Pujol pour un en-avant de passe (décisive) de Jaminet. C’est quelques secondes après que Sandey a conclu d’un essai en coin droit une action partie des 40m, la combinaison perturbant la défense roussillonnaise. Vent dans le dos, les joueurs d’Arlettaz ont tout de même réagi en force par Lemalu sur maul après pénal’touche. Sauf que dès la reprise des débats après la mi-temps, les Sang et Or ont aussi marqué un essai les plaçant devant au score pour le deuxième acte. Une superbe attaque de leurs 40m a vu nombre de joueurs passer après contact ou à l’aveugle. En bout d’aile gauche, Lemalu et Pujol ont réalisé un une-deux final pour envoyer le N°8 marquer en coin.

Colomiers et Biarritz au programme mardi

Forcément, la dernière demi-heure a été plus tactique, les équipes faisant tourner et cherchant surtout la gagne. A ce jeu, c’est Perpignan qui a été plus réaliste. Jaminet a marqué trois points de plus pour un 20-10 final. Dans le même temps, les Haut-Bugistes ont manqué trois pénal’touche pour marquer cet essai du bonus. Deux cartons rouges (Acebes et Ursache) sont aussi venus ponctuer ce match serré quand Perpignan l’emporte et évite un bonus défensif à son adversaire qui pourrait compter en fin de saison en cas d’égalité au classement.

Mardi prochain, deux nouvelles affiches concerneront ces adversaires du soir avec Colomiers – Perpignan et Oyonnax – Biarritz, deux des matches en retard de cette Pro D2.