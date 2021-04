Oyonnax - Béziers

L’irrégularité des Biterrois pourrait leur coûter cher cette saison et ce match contre Oyonnax pourrait être l’occasion de se rapprocher un peu plus du top 6. Du côté d’Oyonnax, l’objectif est au contraire de conserver cette 6e place au classement. Fébrile à l’extérieur avec seulement deux victoires cette saison, l’ASBH devra s’accrocher pour espérer l’emporter sur la pelouse du stade Charles Mathon. Malgré beaucoup de volonté de la part des hommes de David Aucagne il paraît compliqué d’envisager que les Oyonnaxiens s’inclinent.

Notre pronostic : victoire d’Oyonnax

Perpignan - Biarritz

C’est un match aux allures de revanche qui se prépare, défait lors du match aller (12-21), ce sont des usapistes remontés à bloc que l’on attend sur le terrain jeudi soir. Avec six victoires consécutives, les Perpignanais sont sur une belle lancée et semblent difficilement arrêtables. Compliqué d’envisager une victoire des Biarrots au stade Aimé-Giral, qui pourraient même être largement dominé par l’USAP jeudi soir.

Notre pronostic : victoire de Perpignan avec le bonus offensif

Vannes - Colomiers

Une victoire en terre bretonne, ça serait le gros coup de Colomiers pour se relancer dans la course au Top 3. Le défi est de taille, le RC Vannes ayant concédé seulement deux défaites à domicile depuis le début de la saison. De plus il se pourrait bien que les Vannetais aient les crocs après leur défaite face à Valence Romans la semaine dernière. Difficile donc d’imaginer la victoire des Columérins à Vannes vendredi.

Notre pronostic : victoire de Vannes

Soyaux-Angoulême - Montauban

Montauban est dans une période compliquée avec quatre défaites consécutives, tant dis que Soyaux-Angoulême se redonne une chance dans la course au maintien avec une victoire (18-14) contre Mont de Marsan la semaine dernière. Et pourquoi pas une victoire des Violet à domicile, face à des Montalbanais tout de même accrocheurs. Un match qui risque d’être serré avec d’un côté l’envie de renouer avec la victoire et de l’autre la volonté de sauver le club.

Notre pronostic : victoire de Soyaux-Angoulême

Carcassonne - Valence Romans

L’US Carcassonne est en forme, c’est le moins que l’on puisse dire après son gros coup à Montauban (40-10), le week-end dernier. Plus compliqué pour Valence-Romans qui pointe à la fin du classement depuis le début de la saison. Leur courte victoire (32-31) contre Vannes vendredi dernier est quand même encourageante. Au vu de la forme du moment des Audois, cela reste difficile d’envisager une victoire de Valence Romans à l’extérieur.

Notre pronostic : victoire de Carcassonne, bonus défensif pour Valence Romans

Nevers - Aurillac

Après une très bonne période en janvier, c’est un petit peu la descente aux enfers pour Nevers qui peine à s’imposer. Du côté d’Aurillac ce n’est pas forcément mieux avec notamment une lourde défaite (37-12) contre Valence Romans il y a deux semaines. Le match nul (27-27) contre Perpignan reste positif, à l’image de ces Aurillacois accrocheurs. Ce week-end, c'est l’occasion parfaite pour Nevers de se rapprocher du top 6, mais il ne faudra surtout pas relâcher les efforts face aux hommes de Romeo Gontineac.

Notre pronostic : victoire de Nevers avec bonus offensif

Rouen - Mont-de-Marsan

Après un mauvais début de saison, Mont-de-Marsan limite la casse tant dis que Rouen se redonne de l’air avec deux victoires consécutives. Défait (3-15) lors du match aller sur la pelouse du stade Jean-Mermoz, il est l’heure de prendre sa revanche pour cette équipe de Rouen qui a les capacités de l’emporter face à Mont de Marsan. Un match qui s’annonce plutôt serré pour ce duel entre 11e et 13e du classement.

Notre pronostic : victoire de Rouen

Provence - Grenoble

Provence Rugby accumule neuf défaites consécutives et stagne à la 14e place du classement. Pour Grenoble, ce match est l’occasion rêvée de profiter de la baisse de régime de cette équipe d’Aix en Provence pour grappiller des points et creuser l’écart avec Oyonnax, pour garder une place confortable dans le top 6. Difficile d’imaginer la victoire de Provence même si rien est impossible, surtout à domicile.

Notre pronostic : victoire de Grenoble