Colomiers - Béziers

En difficulté depuis le début d'année 2021 avec seulement 50% de victoires à domicile, Colomiers avait pourtant fait un très bon début de saison. Victorieux de Rouen-Normandie le week-end dernier, les Columérins ont mis fin à une série de trois défaites d'affilées, dont deux contre le Biarritz Olympique. Cela ne va pas fort pour Béziers non plus dans ce championnat de Pro D2. 11ème du classement avec 36 points, les joueurs de David Aucagne n'ont pas gagné à l'extérieur depuis novembre dernier, face à Perpignan. Les deux équipes sont donc en quête de relance et Colomiers semble avoir plus de ressources pour venir à bout de Béziers pour retourner à la conquête du top 4, qui, avec cette victoire pourrait arriver.

Notre pronostic : Victoire de Colomiers.

Vannes - Nevers

Avec seulement trois défaites depuis le début de la saison, le RC Vannes semble plus que favoris. Tout naturellement en tête du classement de Pro D2 après ces performances, les bretons enchaînent les victoires et sont en pleine confiance pour une nouvelle fois gagner à domicile. Face à eux, pour cette 20ème journée, Nevers ne démord pas. Sur cinq victoires de suite avant la 19ème journée, Nevers aurait aussi pu gagner la semaine dernière contre Grenoble. Malheureusement, ils prennent un essai à la dernière minute de la rencontre, permettant aux Grenoblois de remporter ce match d'un point seulement. Les deux dernières défaites de Vannes ont été contre des équipes du top 5 alors ils devront tout de même sortir un grand match pour venir à bout de Nevers.

Notre pronostic : Victoire de Vannes et bonus défensif pour Nevers.

Soyaux-Angoulême - Perpignan

Sans aucune victoire depuis le début de l'année 2021 et seulement quatre sur cette saison de Pro D2, les joueurs de Soyaux-Angoulême sont dernier du classement avec seulement 23 points. Face à eux, ce n'est autre que le deuxième du championnat, à deux petits points du premier, Perpignan. Leur dernier affrontement, qui remonte à décembre dernier, a fait très mal aux Charentais puisqu'ils n'avaient pas réussi à inscrire le moindre point mais s'en étaient pris 49. On voit mal l'USAP perdre ce match, même à l'extérieur, sur la pelouse du Stade Chanzy.

Notre pronostic : Victoire bonifiée de Perpignan.

Grenoble - Aurillac

Sur une bonne lancée de trois victoires d'affilées, Grenoble est en forme depuis le mois de janvier. À domicile une nouvelle fois cette semaine, les Grenoblois semble prêts à recevoir les joueurs d'Aurillac. De leur côté, le Stade aurillacois n'est pas au mieux. Même si la défaite face à Vannes, premier du championnat, semblait plus ou moins inévitable, avoir perdu à Mont-de-Marsan, 14ème de Pro D2, il y a trois semaines, a dû mettre un coup au moral des Aurillacois. Malgré une victoire face à Oyonnax entre temps, Aurillac ne semble pas encore pleinement de retour, contrairement au FC Grenoble.

Notre pronostic : Victoire de Grenoble.

Montauban - Rouen Normandie

Les deux équipes sont présentes dans la deuxième partie du classement. À la huitième place, l'US Montalbanaise est encore à dix points de la 6ème place, occupée par Colomiers Rugby. Quant aux joueurs de Rouen Normandie, ils n'ont pas encore atteint les 30 points cette saison et se retrouvent en 13ème position. Les deux équipes ont donc du mal à enchaîner ne seraient-ce que deux victoires. Cependant, un facteur supplémentaire peut rentrer en compte. À domicile, Montauban n'a perdu qu'un seul match cette saison et c'était en tout début de saison, face à Aurillac. Et à l'inverse, Rouen Normandie n'a gagné qu'un match à l'extérieur.

Notre pronostic : Victoire de Montauban.

Valence Romans - Mont-de-Marsan

La aussi, il s'agit d'une rencontre du bas du classement de Pro D2. Valence Romans, avant dernier, reçoit Mont-de-Marsan, 14ème du championnat. Depuis la reprise des matches en janvier dernier, les deux équipes ont un parcours similaire. Deux victoires, un nul et deux défaites pour Valence Romans tandis que le Stade montois à deux victoires, aussi un nul mais trois défaites. Les deux équipes doivent se ressaisir rapidement si elles souhaitent éviter la relégation. Et Valence Romans se doit encore plus de gagner puisqu'ils iront à Perpignan la semaine suivante.

Notre pronostic : Victoire de Valence Romans.

Provence Rugby - Oyonnax

Après trois défaites à l'extérieur ces dernières journées, Provence Rugby accueille Oyonnax pour cette 20ème journée. Oyonnax, qui avait fait un excellent début de saison avec sept victoires d'affilées, peine bien plus depuis décembre. Gagnant 28 à 25 contre Soyaux-Angoulême la semaine dernière, les joueurs de Joel El Abd n'ont pas retrouvé de victoire à l'extérieur depuis le 3 décembre face à Valence Romans. Tandis que le Provence Rugby a gagné deux de ses 3 derniers matches à domicile depuis décembre. Même si Oyonnax est largement devant dans le classement, ils sont encore dans une mauvaise passe et pourraient perdre une nouvelle fois ce week-end.

Notre pronostic : Victoire de Provence Rugby et bonus défensif d'Oyonnax.

Carcassonne - Biarritz

Pour ce dernier match de la 20ème journée, le Biarritz Olympique se rend à Carcassonne. Après seulement une défaite 31 à 29 face au Valence Romans sur leurs huit dernières rencontres, les Biarrots sont lancés pour rattraper les deux premiers du classement de Pro D2. De leur côté, l'US Carcassonne peine un peu plus mais reste sur six matches sans défaite à domicile. L'affrontement semble particulièrement serré entre ses deux équipes alors que Carcassonne n'est pourtant que 12ème du championnat.

Notre pronostic : Victoire de Biarritz.