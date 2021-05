Aurillac - Provence

Pour s'assurer un maintien tranquille, Aurillac a besoin d'une victoire face à Provence. Les Cantalous se sont donné les moyens d'être en bonne position avant cette dernière journée, en s'imposant sur la pelouse de Colomiers la semaine dernière (16-17). Mais quatre points les séparent toujours de VRDR, qui a un meilleur goal-average particulier. Aurillac joue donc sa peau, face à Provence qui, au contraire, est assuré du maintien et ne joue plus rien.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1727 vote(s) Aurillac Match nul Provence

Notre pronostic : victoire d'Aurillac

Biarritz - Rouen

Rouen s'en est sorti ! Les Normands ont assuré leur maintien de fort belle manière face à Perpignan la semaine dernière. Les Rouennais enchaînent avec un autre gros morceau ce vendredi : Biarritz, lui aussi assuré de son objectif, la qualification. Les Basques disputeront même leur barrage à domicile, loin devant ses poursuivants, mais aussi loin derrière Perpignan et Vannes. Dans un match sans enjeu, les Biarrots devraient l'emporter, eux qui doivent préparer les matchs les plus importants de la saison.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1677 vote(s) Biarritz Match nul Rouen

Notre pronostic : victoire de Biarritz avec le bonus offensif.

Carcassonne - Soyaux Angoulême

Comme le match précedent, ce duel entre Carcassonne et le SA XV est aussi sans enjeu. Les deux équipes font partie des déçues de la saison. Soyaux-Angoulême est bon dernier au classement et descendra en Nationale à l'issue de ce match, les Audois ont manqué le coche et devront regarder les phases finales depuis leur canapé.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1604 vote(s) Carcassonne Match nul Soyaux-Angoulême

Notre pronostic : victoire de Carcasonne avec le bonus

Montauban - Grenoble

Grenoble, lui, n'a pas manqué l'occasion de participer aux phases finales. Après une belle remontée au classement, les Isérois sont assurés de finir dans le top 6. Mieux encore, les Grenoblois ambitionne de disputer leur barrage à domicile. Pour cela, il faut une victoire face à Montauban, combiné avec une défaite d'Oyonnax contre VRDR. Même si cette dernière donnée s'annonce compliquée, un succès à Sapiac reste lui envisageable, face à Montauban qui n'a plus rien à jouer et qui a déjà la tête aux vacances.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1739 vote(s) Montauban Match nul Grenoble

Notre pronostic : victoire de Grenoble.

Nevers - Béziers

Nevers a tout perdu en fin de saison. Pourtant bien placés dans la course à la qualif', les hommes de Xavier Péméja se retrouvent à une frustrante 7e place au classement. Encore sur trois défaites de suite, les Neversois reçoivent Béziers, qui ne joue plus rien au classement non-plus.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1648 vote(s) Nevers Match nul Béziers

Notre pronostic : victoire de Béziers.

Oyonnax - Valence Romans

Deux clubs, deux fins de saison opposées. D'un côté, il y a Oyonnax, qui a brillamment réussi à se qualifier pour les phases finales. Un objectif atteint en fin de saison, et assuré par une victoire à Vannes la semaine dernière. De l'autre côté, Valence Romans n'a pas connu même fortune. Alors que les coéquipiers d'Alexis Armary avaient fait le job face à Nevers, les victoires de ses adversaires directs n'arrangent en rien les affaires des Dromois. Toujours relégable, il faudrait un exploit à Oyonnax, combiné à une défaite Aurillacoise contre Provence.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1722 vote(s) Oyonnax Match nul Valence-Romans

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax

Perpignan - Vannes

Le choc au sommet de cette dernière journée, entre les deux équipes qui dominent outrageusement cette Pro D2. Catalans et Bretons se retrouvent à Aimé-Giral ce vendredi, pour une répétition générale avant les phases finales. Dans un match qui n'a que pour enjeu la première place du classement, les deux équipes ne se donneront certainement pas à fond comme rêvé. Il n'empêche qu'un combat est quand même attendu, puisque Perpignan s'est incliné à Rouen la semaine dernière, et Vannes à Grenoble mardi.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1846 vote(s) Perpignan Match nul Vannes

Notre pronostic : victoire de Perpignan sans bonus