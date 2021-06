"Cela fait trois ans que je me dis qu'il faut ramener l'USAP en TOP 14". Les Catalans de Mathieu Acebes étaient en mission ce samedi du côté du GGL Stadium et ils n'ont pas raté cette dernière marche, ils l'ont même maîtrisé de bout en bout. C'est l'ailier sang et or George Tilsley qui marquait les premiers points et allait le premier en terre promise après un crochet de Walcker sur Saili et la dernière passe de Jaminet (11e, 7-0).

Sous une forte chaleur et pour la première fois cette saison, les organismes accusaient vite le coup et cela se ressentait par beaucoup d'indiscipline dans chaque camp. Les buteurs se répondaient sur le reste de ce premier acte et avec le 100% de James Hart (3/3), le BO revenait au tableau d'affichage (10-9, 31e). Mais les joueurs basques ne réussissaient pas à peser sur le premier rideau adverse et se faisaient pénaliser encore deux fois dans leur moitié de terrain. Avec un seul échec dans le tir au but (4/5), Jaminet permettait à l'USAP de mener de sept points à la mi-temps (16-9).

L'USAP a su museler le BO

Au retour des vestiaires, les joueurs du trio Lanta-Arlettaz-Freshwater ont continué d'appuyer sur l'accélérateur et Biarritz en a fortement fait les frais. Après une nouvelle pénalité de Jaminet (19-9, 43e), Francis Saili se rendait coupable d'un en-avant volontaire devant son en-but et écopait d'un carton jaune (49e). Un tournant dans cette deuxième période car Volavola profitait du bon travail de ses avants et d'un surnombre logique au large pour aller marquer le deuxième essai de son équipe (51e). A 26-9 et après un 17-0 concédé à Perpignan, Biarritz a eu l'occasion d'inverser la tendance à l'heure de jeu avec une longue possession dans les 22m adverses, en vain. Avec un ultime essai de Jaminet dans le money time (73e, 33-9) et malgré la réalisation pour l'honneur de Peyresblanques (79e), l'USAP a maîtrisé cette fin de match pour assurer la victoire (33-14).

Perpignan est Champion de PRO D2, 12 ans après son dernier Bouclier de Brennus. Les Catalans remontent donc en TOP 14, trois ans après leur descente, et c'est complètement logique tant ils ont dominé le championnat cette saison à l'image de cette finale. En revanche, le Biarritz Olympique tombe de haut après une série impressionnante de cinq succès (31 points marqués en moyenne) et n'a pas eu les armes pour déjouer la machine sang et or. Il reste tout de même une chance aux joueurs basques de monter en TOP 14. Ils affronteront la Section Paloise ou l'Aviron Bayonnais à Aguilera samedi prochain dans un Access Match qui sent déjà la poudre.