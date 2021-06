Perpignan - Biarritiz

Les hommes de Patrick Arlettaz ont fait le plein de confiance face à Oyonnax, en dominant largement leurs adversaires lors de cette demi-finale de Pro D2. L'Usap a terminé premier de la phase régulière, avec 107 points et a encore prouvé face aux Oyomen qu'ils avaient largement les capacités de remporter cette finale et de prétendre à une montée en Top 14 cette année. Avec seulement cinq défaites cette saison, les Perpignanais demeurent des adversaires redoutables et se démarquent grâce à un effectif complet dans lequel il est difficile de trouver des failles. Les Biarrots eux se sont qualifiés de justesse (34-33) face à Vannes et se retrouvent en finale pour affronter le leader. Si l'on ne doute pas de la volonté de mettre du jeu et d'aller se chercher cette victoire, il faut bien avouer que le Biarritz olympique n'est pas le favori de cette finale de Pro D2. C'est un combat acharné qui se profile, au cours duquel on peut imaginer une victoire de Perpignan qui ne rêve que d'une chose, renouer avec le Top 14.