Comment s'est passé votre retour à Narbonne ?

Le retour à Narbonne s'est très bien passé, j'ai été très bien accueilli par les joueurs, le staff et les supporters. Je suis très content de revenir aux sources et de pouvoir encore mouiller le maillot pour les Narbonnais. J'ai vite retrouvé le chemin du terrain, c'est vrai que c'était un retour à la maison donc c'est forcément plus facile. Il y a des choses qui ont changé avec de nouveaux joueurs mais bon cela reste quand même plus ou moins comme quand j'étais parti. Je suis très content d'être de retour à la maison.

Qu'est-ce que cela vous a fait de rejouer sous les couleurs du RCN ?

Je suis fier. Fier parce que cela reste ma ville et je me bats vraiment pour mon clocher, c'est vraiment une expression qui prend tout son sens. Ma famille a joué sous le maillot Orange et Noir et ça me tient à cœur de faire briller ce club.

Vous avez vécu la descente en Fédérale en 2018, aujourd'hui maintenir le club en Pro D2 doit être une chose qui vous tient d'autant plus à cœur ?

Cette descente a été le plus grand regret de ma vie. Je suis parti (NDRL trois saisons à Soyaux Angoulême) pour m'exiler, mais cela a été une année très compliquée. C'est pour toutes ces raisons que cela me tient d'autant plus à cœur de faire une belle saison avec le club. Il faut le dire, je fais partie des joueurs qui ont fait descendre le club et aujourd'hui cela me ferait plaisir de faire partie des joueurs qui ont réussi à maintenir le club.

Pour ce premier match vous avez été nommé capitaine, qu'est-ce que cela représente pour vous ?

Je n'étais pas au courant c'est Julien qui me l'a annoncé avant le match. C'était cool, en plus avec une équipe assez jeune donc cela me tenait à cœur d'amener les jeunes et leur montrer ce qu'il fallait faire. Ils ne m'ont pas déçu, ce soir ils se sont envoyés comme jamais, ils ont montré qu'ils avaient leur place. Aujourd'hui on a un centre de formation qui est derrière nous et qui pousse la concurrence. Cela va être une belle saison avec de la concurrence saine. En tout cas je suis vraiment fier de mes joueurs.

Vous êtes satisfait de ce que vous avez produit sur le terrain ce soir ?

Il y a encore quelques petites imperfections, des ballons tombés, de la mésentente mais cela reste un match de reprise, il faisait chaud, les conditions étaient particulières, on découvre encore pas mal de choses. Mais dans l'ensemble je suis fier de ce que l'équipe a pu montrer, dans l'intensité je pense qu'on y était. C'est un match sur lequel on peut s'appuyer pour faire un bon début de saison.

Propos recueillis par Manon Moreau