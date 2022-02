"Je suis très heureux et très reconnaissant d’avoir cette opportunité de continuer avec le Rugby Club Vannes. Il y a encore beaucoup de travail à faire et d’objectifs à atteindre en tant que club. J’ai vraiment hâte de pouvoir y contribuer autant que possible avec ce groupe si spécial. Mon fils Aleki est né ici à Vannes et pouvoir le voir grandir dans cette ville est également très spécial pour moi. J’ai hâte de continuer ce voyage avec nos supporters, ma famille et tous nos amis à la Rabine", a délcaré le joueur.

Ce vendredi contre Bourg-en-Bresse, Patrick Leafa pourrait fêter sa dixième titularisation de la saison.