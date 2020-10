Oyonnax toujours invaincu

Malgré une interruption de compétition de trois semaines dû au Covid-19, les Oyonnaxiens sont plus que jamais en forme. Face à Aurillac, les joueurs du Haut-Bugey n'ont pas fait dans le détail avec une victoire bonifiée 46-17. Oyonnax a marqué six essais dont deux de pénalité et deux par Taylor Paris.

En face, les Aurillacois n'ont rien pu faire hormis en première mi-temps où il se sont montrés accrocheurs. Au classement, les Cantalous restent bloqués à la huitième place tandis que Oyonnax grimpe sur le podium mais avec deux matchs en moins que le leader Perpignan.

Perpignan solide sous la pluie

Les Perpignanais justement ont eu un peu plus de mal à se défaire de Montauban sous la pluie d'Aimé-Giral. Mais les Sang et Or ont tout de même rempli leur contrat avec une victoire 27-6 avec le point de bonus offensif. C'est Ben Volavola à quatre minutes du terme qui a sécurisé ce point, lui qui partira en rassemblement avec les Fidji. Deghmache et Eru sont les deux autre marqueurs de la soirée.

Pour Montauban, c'est une défaite à zéro point mais les joueurs de Sapiac se montrés courageux, eux qui voient leur début de saison très perturbé par la crise sanitaire. Leur prochain match sera très important avec la réception de Soyaux-Angoulême pour ce qui sera un duel de bas de classement. En face, Perpignan signe une sixième victoire consécutive.

Le SAXV n'y arrive pas à Chanzy

Quatre ! C'est la quatrième défaite consécutive pour Soyaux-Angoulême dans son stade de Chanzy. Les Angoumoisins n'y arivent pas à domicile et ce soir encore, il ont été impuissants face à des Carcassonnais qui avaient aussi besoin de points. Ces derniers s'imposent 21 à 8 avec deux essais inscrits par Harry Glover et Martin Dulon au terme d'une splendide action. La botte de Romuald Séguy a fait le reste. Carcassonne remonte à la douzième place.

Pour le SAXV, c'est encore une énorme déception avec l'impression d'une équipe sans solution. Avant derniers, les Charentais devront donc absolument l'emporter à Sapiac face à Montauban pour se remettre la tête à l'endroit. En attendant, le nouveau manager Vincent Etcheto et son staff auront du travail.

Pas de vainqueur entre Valence Romans et Béziers

Match nul à la mi-temps, un essai de chaque côté en l'espace de deux minutes, match nul au final, Valentinois et Biterrois ne se seront pas lâchés d'une semelle au stade Geroges-Pompidou. Hormis l'essai de Jody Jenneker (58e) pour Valence et celui de Thomas Zénon (60e) pour Béziers, la rencontre s'est résumée à un duel de buteurs entre Maxime Javaux et Adrien Latorre. C'est le dernier nommé qui a arraché le match nul pour les visiteurs à deux minutes du terme.

Béziers grimpe à la septième place du classement en passant devant Aurillac avant la réception d'Oyonnax jeudi. Les joueurs au damier sont, eux, onzièmes et se frotteront à Rouen au stade Jean-Mermoz.

Ces Vannetais sont solides

Encore un succès pour Vannes, le quatrième d'affilée. Face à Grenoble, Vannes s'est imposé au forceps (19-14) grâce à la botte de Pierre Popelin auteur de 14 points pour son équipe. C'est le centre Kévin Burgaud qui a inscrit l'unique essai des Bretons. En face, les Grenoblois n'arrivent pas à réaliser ce coup d'éclat qui pourrait les faire basculer dans le haut du classement. Dominés en première mi-temps, ils ont retrouver de l'allant grâce au pied Jonathan Bousquet.

Les Isérois pourront quand même se consoler avec le bonus défensif arraché à la toute dernière minute grâce à l'essai d'Enzo Selponi. Mais Grenoble reste à un triste dixième place, loin de ses ambitions de remontée dans l'élite. Pour Vannes par contre, la situation comptable est excellente avec 25 unités et une belle deuxième place.