Comme beaucoup d’autres équipes, Oyonnax vient de vivre sa préparation estivale la plus longue - 10 semaines - mais seulement ponctuée d’un seul test grandeur nature, perdu (16-25) sous la pluie face à Grenoble fin août. Pas idéal pour aborder une nouvelle saison où l’équipe de Joe El Abd voudra jouer les premiers rôles mais "on ne va pas chercher des excuses. C’est pareil pour tout le monde. Ce n’est peut-être pas l’idéal mais on va être prêt", insiste le technicien anglais. N’empêche que sans ce duel amical, de l’aveu de Théo Millet, "il y aurait eu de l’appréhension" ce dimanche pour la première à Charles-Mathon face à Montauban ; surtout quand on sait que cet unique test a été terni par la blessure de Lionel Beauxis, qui s’est fracturé le radius et qui sera indisponible entre 3 et 4 mois. Cela peut faire douter…

Pour compenser le faible total de minutes passées sur le terrain en opposition, du fait notamment de l’annulation de l’amical face à Nevers suite à la découverte de deux cas positifs au COVID-19 dans son effectif, Oyonnax pourra s’appuyer sur les automatismes d’un groupe qui n’a quasiment pas changé à l’intersaison. "Notre plus beau recrutement, c’est d’avoir gardé nos meilleurs joueurs, précise Joe El Abd. On a aussi la chance d’avoir une formation très forte et on espère qu’elle va nous aider pendant la saison", poursuit-il. Car c’est aussi ce qui va caractériser cette équipe oyonnaxienne. Si elle pourra compter sur des éléments d’expérience comme Battye, Gondrand, Grice, Lassalle ou encore Ursache, la jeunesse s’impose ce qui permet d’afficher un total de 40% de l’effectif formé au club. Et c’est nouveau à Oyo !

Des moyens en baisse, une ambition toujours élevée

Ce virage que prend le club présidé par Thierry Emin n’est pas anodin, mais ne doit pas être pris comme une marche arrière, malgré un budget moins important. Lors de la présentation de l’effectif aux supporters, le 20 juillet dernier, il avait lancé avec détermination au public présent qu’Oyonnax "veut toujours aller de l’avant c’est pourquoi, avec beaucoup d’humilité, on est quand même sûr de vouloir et de pouvoir réussir. La Pro D2 s’est considérablement renforcée, ce sera encore plus dur. On a un gros challenge mais j’ai confiance dans l’équipe." Des mots forts, quand on sait que quelques semaines plus tôt, "il y a eu beaucoup d’incertitudes sur la poursuite, ou pas, du club", reconnait le président. Sans le dire directement, c’est tout de même une forme de pression du résultat qui est mise sur le staff et les joueurs.

" D’après la presse, on n’est pas trop mis en avant… On s’en fout un peu, on est dans une bulle pour créer la surprise "

Au regard de ce que ce groupe dégage, il semble pouvoir compter sur un bel état d’esprit. "Je ne sais pas si cela nous a manqué la saison passée, mais cette année on est vraiment à bloc et tout le monde est concerné dans le même projet", avoue Bilel Taïeb. Quelques mots pas si anodins de la part de l’un des capitaines, qui réagit au sondage des entraineurs réalisé par le Midi Olympique et qui ne place pas Oyonnax comme un grand favori à la qualification directe en demi-finale. "Je pense que l’on va faire quelque chose de bien même si, d’après la presse, on n’est pas trop mis en avant. On s’en fout un peu… On est dans une bulle pour créer la surprise. Peut-être que ça agace un peu mais on ne va pas se ronger la tête avec ça. C’est un objectif pour montrer aux autres que l’on est toujours là", poursuit-il.

Il va maintenant falloir retranscrire sur le terrain ces ambitions, et Oyonnax souhaite avant tout gagner en constance. "L’année dernière, sur certains matchs à l’extérieur, on a déjoué complet. On ne faisait pas ce que l’on savait faire. Il va falloir garder le tempo avec notre jeu", analyse Théo Millet, qui sera l’autre capitaine. Alors un mot revient souvent pour illustrer cette envie, c’est l’adaptation. Par exemple à l’adversaire, ou aux conditions de jeu et sanitaires. C’est un axe de travail important d’une formation qui "vise la montée", et pour qui "être dans le Top 6 en décembre sera une belle étape", lance le trois-quarts centre. Il ne faudra pour cela pas rater les premières étapes, à commencer par Montauban dimanche, et même si quelques cadres seront encore trop justes (Battye, Lassalle, Grice, Giresse).