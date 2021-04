Nevers - Oyonnax

Dans la course à la qualification, malheur au vaincu entre ces deux formations. Même si Oyonnax est 5e (65 pts), le déplacement au Pré Fleuri chez une USON Nevers avec les dents longues (7e, 60 pts), n'indique rien de bon pour les coéquipiers de Yohan Le Bourhis. Mais l'USO est la quatrième meilleure équipe à l'extérieur cette saison, et nous voyons bien les Oyomen aller gagner dans la Nièvre, comme Grenoble et Colomiers l'ont fait en février. Nevers se contentera d'un point de bonus défensif pour garder un peu d'espoir dans la course au Top 6.

Notre pronostic : Victoire d'Oyonnax, bonus défensif pour Nevers

Béziers - Perpignan

Deux défaites sur les deux derniers matches dont une face à Rouen, à domicile, et l'AS Béziers a pratiquement dit adieu à ses espoirs de phases finales. Pour la réception de l'USAP, qui truste les deux premières places depuis le début de la saison, Béziers voudra bien figurer dans ce derby de l'ex Languedoc-Roussillon. Mais malgré une équipe remaniée, Perpignan, dans la lignée de ses performances précédentes à l'extérieur, viendra, selon nous, s'imposer d'une courte tête au stade Raoul-Barrière.

Notre pronostic : Victoire de Perpignan, bonus défensif pour Béziers

Mont-de-Marsan - Biarritz

Pour s'assurer la troisième place et un barrage à domicile, le BO dispose du calendrier le plus facile avec des matches contre Aurillac, Soyaux-Angoulême et Rouen pour finir la saison régulière. D'abord il faudra se rendre dans les Landes chez un Stade Montois qui peine à performer sur son terrain cette saison (avant-dernière équipe à domicile). Dans la lignée de sa courte défaite chez l'ogre perpignanais la semaine passée (29-27) , nous voyons les Biarrots s'imposer à Mont-de-Marsan.

Notre pronostic : Victoire de Biarritz

Provence Rugby - Carcassonne

Une victoire, courte mais au combien précieuse pour Provence Rugby face à Grenoble, la semaine passée (32-30), qui a mis fin à une série de neuf défaites de rang pour les Provençaux. Face à Carcassonne, toujours en embuscade pour les play-offs, les hommes de Mauricio Reggiardo s'appuieront sur leur arrière et buteur Florent Massip, pour s'imposer une nouvelle fois et respirer un peu, dans la course au maintien.

Notre pronostic : Victoire de Provence Rugby, bonus défensif pour Carcassonne

Aurillac - Soyaux-Angoulême

L'avant-dernier reçoit la lanterne rouge dans un match capital pour rester en Pro D2. Si Aurillac (15e, 44 pts), n'a que quatre points de retard sur la 11e place, Soyaux-Angoulême, 16e, compte huit points de retard sur son adversaire du jour. La victoire est impérative pour le SA XV, s'il ne veut pas être presque condamné à la Nationale. On voit tout de même mal les Cantaliens céder à domicile, dans ce match important.

Notre pronostic : Victoire d'Aurillac

Colomiers - Montauban

Un derby qui s'annonce déséquilibré tant les dynamiques de Colomiers et Montauban semblent opposées. Colomiers, malgré la lourde défaite chez le leader Vannes la semaine passée (40-7), a son destin entre les mains pour finir 4e et ainsi recevoir son barrage à domicile. Montauban s'est, quant à lui, évité une cinquième sortie de route consécutive, grâce à une ultime pénalité de Bosviel dans les derniers instants à Angoulême (31-32). Une victoire leur assurant certainement le maintien. Pour cette rencontre, Colomiers devrait s'imposer sans trop de difficultés, avec le bonus offensif.

Notre pronostic : Victoire de Colomiers avec le bonus offensif

Vannes - Rouen

Dans sa lutte à distance avec l'USAP, pour la place de leader, Vannes, qui reçoit Rouen à La Rabine, devrait s'imposer largement avec le bonus offensif, pour creuser l'écart sur son rival catalan. Une victoire avec bonus amènerait les Bretons à un compte de 100 points, au classement de Pro D2.

Notre pronostic : Victoire de Vannes avec le bonus offensif

Valence-Romans - Grenoble

Trois victoires de rang dont une face à Vannes, Valence-Romans sort de sa boite au bon moment dans la course au maintien. Grenoble, vaincu surprise à Provence Rugby (32-30) le week-end dernier, doit l'emporter pour garder sa place dans les six. Cependant, sur la forme actuelle, nous voyons les hommes de Johann Authier remporter ce match à l'arraché.

Notre pronostic : Victoire de Valence-Romans, bonus défensif pour Grenoble