Oyonnax l'emporte à grenoble pour la première fois depuis 2009

Bien plus en place que son adversaire, Oyonnax s’est logiquement imposé 14-22 sur la pelouse du stade des Alpes. Si Grenoble a réagi dans les vingt dernières minutes en inscrivant deux essais, ce sont les joueurs de Joe El Abd qui ont globalement dominé les débats et qui réalisent un gros coup dès la première journée. Pour la première fois depuis 2009, Oyonnax s’impose au stade des Alpes (14-22) et par la même occasion, envoie un message fort à ses concurrents au top 6. De son côté, le FCG est apparu trop brouillon et, hormis les quelques fulgurances de Capuozzo et Qadiri, n’a pas franchement convaincu. Au soir de cette première journée, on peut donc affirmer que les Grenoblois sont encore en rodage.

Colomiers a des ressources

Menés 19-3 à la mi-temps du match, les Columérins ont su réagir en seconde période pour remporter son premier match de la saison, face à Provence (34-19). Au terme d'un match électrique, avec notamment 5 cartons jaunes distribués par l'arbitre, ce sont les coéquipiers de Thomas Girard qui ont tenu sur la distance. L'arrière columérin s'est d'ailleurs démarqué avec 29 points inscrits, dont deux essais ! De son côté, Provence peut s'en vouloir après la pâle copie rendue en seconde période. Cliniques en première mi-temps, les hommes de Mauricio Reggiardo n'ont jamais su mettre leur jeu en place par la suite. Au final, l'addition est lourde.

Nevers l'emporte au forceps

Le choc du multiplex a vu Nevers vaincre l'adversaire vannetais. Conquérant en première période, Nevers vire en tête 14-3 à la mi-temps grâce à deux essais de Yoan Cottin, pour sa première sous le maillot neversois, et Rudy Derrieux. Mais à l'heure de jeu, les coéquipiers de Shaun Reynolds subissent. Vannes remonte au score et leur passe devant. Leu conquête et l'indiscipline de Vannes leur permettent d'inscrire deux pénalités salvatrices dans les cinq dernières minutes pour gagner d'une courte tête. Vannes décroche quand même le bonus défensif.

Malgré le rouge, Mont-de-Marsan s'impose à Narbonne

Réduits à 14 dès la 7ème minute, on ne s'attendait pas à voir les Montois aussi entreprenants ce soir. Mais avec quatre essais et 37 points inscrits, les hommes de Julien Tastet ont totalement dominé la rencontre de bout en bout avec un très bon Léo Coly ce soir. Côté narbonnais, la saison commence de la plus mauvaise des manières. Prochain rendez-vous à Rouen la semaine prochaine pour le RCN.