Depuis son accession en Pro D2 il y a cinq ans, l'USON Nevers rugby aura disputé ses deuxièmes phases finales. Alors pourquoi leur bilan laisse un goût d'inachevé chez certains observateurs ? C'est ce que pointait du doigt le manager Xavier Péméja à l'issue de la demi-finale perdue à Mont-de-Marsan : "J’en ai assez de l'image qu'on donne de nous, j'en ai assez de lire que nous sommes le deuxième budget du Pro D2, voilà comment on parle de nous."

Pro D2 - Le président de Nevers Régis Dumange et son manager Xavier PéméjaRugbyrama

Ce que voulait signifier Xavier Péméja, c'est aussi l'image réductrice que renvoyait son club dans le cadre du marché des transferts. Même s'il est compétitif à l'égard des autres écuries du Pro D2, il a prouvé sur plusieurs cas qu'il était capable de former et faire grandir les joueurs. "Il y a plein de joueurs qui ont débuté à haut niveau chez nous, comme Mataradze qui était au centre de formation de Lyon mais qui ne jouait pas. Tarrit est à l’USON depuis ses 17 ans, Mudariki était à Tarbes, il est allé en Angleterre où il n’a jamais joué. Barjaud était au centre de formation de Clermont mais ne jouait pas. Manevy est du centre de formation de Nevers. Ceyte est venu de Dax qui descendait en Fédérale 1, voici quatre ans. Plataret était à Aubenas où il est revenu une saison après avoir fait son centre de formation chez nous. Kazubek est là depuis huit ans, il a joué en F1 avec Nevers. Ménoret était en Fédérale 2 il y a trois ans. Je m’arrête là. Alors oui, Jason Colin-Fraser a joué en Currie Cup, mais il est avec nous depuis quatre ans."

Un engouement certain au stade du Pré-Fleuri

Quelques exemples ? La saison prochaine, Frank Bradshaw ira jouer à l'Ulster, Janick Tarrit au Racing 92, Thomas Ceyte à Bayonne et Max Curie chez le Stade montois. D'un point de vue sportif, impossible de galvauder le bilan des Neversois. Leur passé le prouve : pour être ambitieux, il faut dans un premier temps s'installer durablement dans un championnat. Après leur montée en Fédérale 1, ils avaient dû patienter et disputer sept saisons au plus haut niveau fédéral avant d'accéder au Pro D2, pourtant un objectif affiché de longue date. Il ne faut pas non plus oublier les débuts fracassants de l'USON à cet échelon avec une 7e place acquise lors de l'exercice 2017-2018. Déjà en 2019, le club du président Régis Dumange s'était hissé en phase finale pour la première fois. La défaite de 6 points face au futur champion bayonnais témoignait de la qualité de l'effectif neversois.

Par ailleurs, les avancées sportives ont entraîné un véritable engouement autour du Pré-Fleuri. En témoigne l'affluence du barrage à domicile contre Carcassonne, à guichets fermés : 7 200 personnes. L'affluence est la sixième du championnat, avec une moyenne de 5 268 personnes. Et pour l'an prochain, le staff a réalisé pour l'heure un recrutement intéressant avec des joueurs ayant brillé cette saison dans des écuries moins huppées du championnat : le talonneur Elia Elia (Bourg-en-Bresse), le pilier Kamaliele Tufele (Montauban), le deuxième ligne Christiaan van der Merwe (Carcassonne) et l'ailier Christiaan Erasmus (Bourg-en-Bresse). En bref, si la montée dans l'élite n'est pas encore à portée, Nevers s'en rapproche doucement mais sûrement.