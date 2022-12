Soyaux Angoulême - Oyonnax :

Large leader de Pro D2, Oyonnax se déplace sur la pelouse de Soyaux-Angoulême, actuellement onzième du championnat. Invaincu depuis huit rencontres, le club de l'Ain, enchaîne les succès et est ultra-favori pour ce déplacement. De leur côté les Charentais restent sur une victoire à l'extérieur d'un petit point sur la pelouse de Massy, et espèrent faire tomber le leader sur sa pelouse. Mais la différence semble trop importante, et Oyonnax devrait enchaîner un neuvième succès.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1135 vote(s) Soyaux Angoulême Nul Oyonnax

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax.

Aurillac - Colomiers :

Largement battus par Oyonnax lors de la dernière journée, Aurillac pourrait une nouvelle fois s'incliner contre Colomiers. Les Columérins qui sortent d'une victoire à domicile contre Grenoble visent une seconde victoire consécutive pour se rapprocher un peu plus du podium. Mais il faudra ce méfier des Aurillacois, qui n'hésiteront pas à saisir toutes les opportunités qui s'offriront à eux pour s'imposer à domicile.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1058 vote(s) Aurillac Nul Colomiers

Notre pronostic : victoire de Colomiers.

Rouen - Montauban :

Après une lourde défaite sur le terrain de Béziers, Rouen accueille Montauban pour se relancer. Si Montauban reste sur deux victoires et un nul, les Normands devraient tout de même prendre l'ascendant dans cette rencontre. Mais attention à Montauban qui depuis l'arrivée de Pierre-Phillipe Lafond a retrouvé des couleurs et se déplacera en Normandie pour poursuivre sur cette lancée et s'écarter un peu plus de la zone rouge. Le fait d'évoluer à domicile devrait faire pencher la balance pour les hommes de Nicolas Godignon.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1032 vote(s) Rouen Nul Montauban

Notre pronostic : victoire de Rouen.

Provence-Rugby - Carcassonne :

Après une défaite contre Biarritz, Provence-Rugby accueille Carcassonne dans un affrontement de milieu tableau. Un duel serré sur le papier entre le huitième et le douzième mais qui devrait tourner à l'avantage des Provencaux. Mais Carcassonne qui reste sur deux victoires consécutives, dont une contre Agen risque de poser de sérieux problèmes a cette équipe de Provence mais devrait stopper sa série de victoire.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1003 vote(s) Provence - Rugby Nul Carcassonne

Notre pronostic : victoire de Provence-Rugby.

Agen - Massy :

Agen doit se ressaisir après sa défaite d'un petit point sur le terrain de Carcassonne, et avec la réception de Massy, lanterne rouge du championnat, les Agennais devraient donc se relancer et se maintenir dans le haut du classement. Massy à la peine cette saison aura du mal à rivaliser sur le terrain de l'actuel sixième au classement général. Une nouvelle défaite se profile donc pour les Franciliens qui devraient se trouver bien décrocher en queue de classement.

Quel est votre pronostic ? Sondage 985 vote(s) Agen Nul Massy

Notre pronostic : victoire d'Agen.

Vannes - Mont-de-Marsan :

Avec deux victoires acquises contre Nevers et Béziers, et un nul sur la pelouse de Montauban, Vannes est au pied du podium. Les Bretons devraient poursuivre leur bonne série et s'imposer dans leur stade de la Rabine. Après un début de saison décevant le Stade montois s’est ressaisi sur sa pelouse contre Nevers mais pourrait subir la loi des coéquipiers de Nick Abendannon sur ce déplacement et signer une nouvelle défaite cette saison, la sixième.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1017 vote(s) Vannes Nul Mont-de-Marsan

Notre pronostic : victoire de Vannes :

Nevers - Béziers :

Duel de bas de tableaux dans cette rencontre. Nevers battu la semaine dernière face à Mont-de-Marsan devrait se relancer à domicile contre une équipe de Béziers qui sort d'une large victoire contre Rouen. Mais après ce succès les Héraultais pourraient s'incliner à Nevers dans un duel qui s'annonce très serré. Même si les visiteurs ne sont pas forcément favoris ils seront une menace constante jusqu'au coup de sifflet final.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1006 vote(s) Nevers Nul Béziers

Notre pronostic : victoire de Nevers :

Grenoble - Biarritz :

C'est le choc de cette journée de Pro D2. Le troisième reçoit le second dans un duel qui s'annonce très disputé. Grenoble battu d'un petit point à Colomiers va vouloir réenclencher une dynamique positive. Le fait de jouer à domicile devrait être un atout pour les Grenoblois qui reçoivent des Basques qui ne voudront pas laisser leur seconde place au classement. Mais cette saison Biarritz qui alterne le chaud et le froid, pourrait s'incliner une nouvelle fois loin d'Aguiléra.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1068 vote(s) Grenoble Nul Biarritz

Notre pronostic : victoire de Grenoble :