Après les frères Couilloud en Top 14 la saison dernière, c'est un nouveau duel fratricide qui s'annonce, cette fois-ci en Pro D2. Nathanaël Hulleu prêté par l'UBB au RC Vannes, reçoit ses anciens coéquipiers de Grenoble ce vendredi soir, pour le compte de la 6ème journée. Un match avec une saveur particulière pour lui car en plus de jouer contre son ancienne équipe qu'il aura connu pendant cinq saisons de 2015 à 2020, il aura face à lui son petit frère Wilfried, ailier lui aussi pour le club grenoblois. Un face à face qui d'après Nathanaël était attendu pour les deux frangins : "Il y aura une petite émotion mais j'attends ça avec impatience, parce qu'on a tous les deux coché cette case du 7 octobre (rires). Un match que va suivre toute la famille, mais qui ne fera pas le déplacement au stade. " C'est le vendredi soir, ma famille étant en Haute Savoie, cela risque d'être compliqué de faire le voyage à Vannes. Ils seront très bien derriere la TV."

Pour lui la bonne forme de son ancienne équipe n'est pas une surprise. Il s'attend à disputer un gros match : "La saison dernière avait été difficile et ils étaient bien ressortis. Là ils enchaînent. Premiers à la fin du premier bloc, ce n'est pas anodin. Ils ont battu de grosses équipes. Ce sera un beau match car c'est une belle équipe de Grenoble qui vient à Vannes."

Pro D2 - Nathanaël Hulleu (Vannes)Icon Sport

Nul doute qu'il espère pouvoir remporter cette rencontre tant pour son équipe du RCV qui pointe à la quatrième place du classement, que pour avoir l'occasion de railler son petit frère, au moins jusqu'au prochain match. Ce type de duel est de plus en plus fréquent au sein des divisions des championnats de France. D'autant plus quand il s'agit de frères évoluant au même poste. Cela donne lieu à des matchs dans le match étonnants. Les frères Baptiste et Barnabé Couilloud, tous les deux demis de mêlée, avaient offert l'année dernière des séquences amusantes dans le match entre Lyon et Biarritz.

On avait pu également voir les duels entre les frères Josua Tuisova du Lou et Filipo Nakosi à Castres, sur les ailes. Ainsi que les frères Jaminet au poste de numéro 15, quand Melvyn jouait à Perpignan alors en PRO D2 et son frère Kylian sous les couleurs de Nevers, et pour finir Guillaume et Julien Marchand tout deux talonneurs, le premier au LOU et l'autre au stade toulousain.