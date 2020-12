Le brouillard s'est invité à Sapiac ce jeudi, comme souvent l'hiver dans la cuvette du même nom. La rencontre a ainsi vu les balles glisser et les ballons tomber. Malgré quelques louables intentions, notamment avec l’entrée de Sitauti, il a fallu gagner ce match sur les basiques de ce sport, et notamment l'occupation et la défense.

La conquête elle a ainsi été partagée. Les joueurs de Ninard, Wieczorek et Byrnes se sont ainsi rassurés nombre de fois sur la mêlée fermée. C’est cet affrontement qui a permis a, entre autres, Caminati ou Pourteau de faire gonfler la marque au pied. C’est aussi avec ce secteur que Colomiers a joué à 14 avec le carton jaune à Tartas pour fautes répétées. Et c’est enfin avec cette rampe de lancement que Maninoa a pu marquer l’essai en force qui a définitivement fait passer les Vert et Noir devant au score.

Des essais de deuxième-lignes

Mais avant cela, le premier essai avait été l’œuvre d’un deuxième-ligne du camp adverse : Granouillet. En force à 5m, il a été aidé des siens pour marquer sous les poteaux. Lui et les Columérins ont aussi dominé en touche, secteur défaillant des Sapiacais.

Qu’importe pour eux, avec ce 16-13 final, ils obtiennent une 6e victoire qui équilibre les comptes à 6 succès pour 6 revers et 1 nul. Surtout, ils mettent fin à cette mini série de deux revers de rang. Les joueurs à la Colombe ne marquent eux qu’un point de bonus défensif qui leur permet de continuer d’espérer en la qualification.