Perpignan - Provence Rugby

Avec le report du match entre Carcassonne et Nevers, la 23e journée de Pro D2 s'ouvre sur un duel entre deux équipes aux dynamiques bien différentes. Perpignan, 2e du classement, sort d'un succès probant à Oyonnax (28-35) avec un Melvyn Jaminet en feu. Les Catalans continuent d'impressionner et comptent bien poursuivre sur leur lancée face à des Aixois déboussolés. Provence reste sur cinq revers de rang, dont un inquiétant la semaine dernière sur sa pelouse face à Angoulême (19-21). Il semble difficile de voir Aix relever la tête sur la pelouse de l'USAP.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1923 vote(s) Perpignan Match nul Provence Rugby

Notre pronostic : victoire bonifiée de Perpignan

Mont de Marsan - Grenoble

Grenoble se déplace à Mont de Marsan avec l'ambition de continuer son ascension au classement. Les Isérois sont revenus dans la course au top 6, et de quelle manière ! Actuellement 6e ex-aequo avec Nevers, les Grenoblois visent clairement un résultat chez le 14e du championnat. De leur côté, les Montois se sont inclinés, sans démériter pour autant, à Vannes la semaine dernière. À domicile, les Jaune et Noir veulent se rassurer, alors qu'ils devancent Valence Romans de neuf points au classement.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2073 vote(s) Mont de Marsan Match nul Grenoble

Notre pronostic : victoire de Mont de Marsan, bonus défensif pour Grenoble.

SA XV - Béziers

Soyaux-Angoulême y croit à nouveau ! Les hommes de Vincent Etcheto se sont imposés sur le fil sur la pelouse de Provence la semaine dernière (19-21) et relèvent enfin la tête. Ce succès peut être fondateur et permettre aux Angoumoisins de se relancer complètement. Face à des Bitterois tombeurs de la sensation Montauban (27-30), la tâche s'annonce ardue. Béziers est 9e, à seulement six points de la sixième place et pourrait doucher les espoirs des violets.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2067 vote(s) Soyaux-Angoulême Match nul Béziers

Notre pronostic : victoire de Béziers

Aurillac - Rouen

Aurillac veut relever la tête. Après des défaites plus que frustrante à Carcassonne (15-14) et face à Montauban (25-27), les Cantalous restent sur 4 revers de suite. Englués à la 13e place du classement, ils se sont fait dépasser par Rouen, tombeurs éclatants de Nevers la semaine dernière. Les Rouennais s'approchent de plus en plus du maintien, puisqu'ils ont un matelas assez confortable sur la queue de classement.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1908 vote(s) Aurillac Match nul Rouen

Notre pronostic : victoire d'Aurillac

Colomiers - Valence Romans

Colomiers veut assurer sa 5e place au classement. Mieux, les Haut-Garonnais veulent profiter du déplacement d'Oyonnax à Biarritz pour prendre la 4e place de la Pro D2. C'est sur cet état d'esprit conquérant que les Columérins reçoivent des Drômois en mauvaise posture. Sans démériter, les joueurs à damier sont avant-derniers du classement, avec seulement un point d'avance sur Soyaux-Angoulême. Après 6 matchs sans succès, VRDR s'avance sans convictions sur la pelouse de Colomiers.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1773 vote(s) Colomiers Match nul Valence Romans

Notre pronostic : victoire de Colomiers avec le bonus offensif

Montauban - Vannes

La folle série de Montauban s'est arrêtée. Les Montalbanais se sont inclinés d'un souffle contre Béziers la semaine dernière, stoppant une série de quatre victoires de suite. Malgré ce revers, Sapiac reste à quatre petits points du Top 6, avec Nevers et Grenoble en ligne de mire. Vannes est de son côté toujours en tête du classement et reste sur une solide série de 6 matchs sans défaite. Alors, Montauban peut-il le faire ?

Quel est votre pronostic ? Sondage 2081 vote(s) Montauban Match nul Vannes

Notre pronostic : victoire de Montauban, bonus défensif pour Vannes

Biarritz - Oyonnax

Biarritz est toujours à la poursuite des deux leaders. 3e, les Biarrots sont coincés entre deux wagons et espèrent encore grappiller sur leurs concurrents. Pour cela, le BO reçoit Oyonnax, qui se trouve juste derrière les Basques au classement, mais qui a... 15 points de retard. Défaits par Perpignan la semaine passée, c'est à nouveau un gros morceau qui attend les Haut-Bugistes.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2003 vote(s) Biarritz Match nul Oyonnax

Notre pronostic : victoire de Biarritz

Carcassonne - Nevers

La 23e journée devait s'ouvrir avec ce Carcassonne - Nevers, elle se clôturera finalement avec ce duel. Dimanche, à 14h, les Audois recevront des Nerversois toujours malades. Les hommes de Xavier Péméja ont perdu leur place dans le top 6, la faute à une bien mauvaise série de 4 matchs sans succès. La semaine dernière, la claque reçue à Rouen a été le symbole de cette mauvaise passe. En face, Carcassonne a conservé miraculeusement son invincibilité à domicile, en s'imposant dans les dernières minutes face à Aurillac (15-14).

Quel est votre pronostic ? Sondage 1866 vote(s) Carcassonne Match nul Nevers

Notre pronostic : victoire de Carcassonne