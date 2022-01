Provence Rugby - Colomiers

Sur la pelouse de Maurice-David, les Provençaux auront à coeur de confirmer leur match nul 24-24 obtenu à la dernière seconde du match à Bourg-en-Bresse la semaine dernière. D'autant qu'ils ont déjà perdu trois fois à domicile cette saison. Mais en face, Colomiers voudra enchaîner après son succès obtenu à l'arrachée contre Rouen 32-29. Dans ces conditions, la détermination de Provence devrait faire la différence pour battre les Columérins.

Notre pronostic : victoire de Provence

Aurillac - Béziers

Humiliés sur la pelouse de Bayonne la semaine dernière (31-6), les Aurillacois seront certainement vexés. Difficile d'imaginer Béziers créer la surprise dans le Cantal. Surtout qu'en cas de victoire, les Cantaliens, actuellement 8es avec 35 points, pourraient revenir à quelques longueurs seulement du top 6. Danger en revanche en cas de défaite, car Vannes, Provence et Béziers sont en embuscade et n'espèrent qu'un faux pas des Aurillacois pour leur passer devant.

Notre pronostic : victoire d'Aurillac

Oyonnax - Nevers

C'est le choc de cette 18e journée du Pro D2. Le leader Oyonnax reçoit sur sa pelouse le 4e, Nevers. Mais au classement, 19 points séparent les deux formations. Un exploit signé Nevers semble donc quasiment impossible. D'autant que les "Oyomen" restent sur une impressionnante série de neuf victoires consécutives. Même si Nevers pourrait être mieux qu'une simple victime expiatoire, Oyonnax aura à coeur de faire la passe de 10 victoires d'affilée en championnat.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax

Rouen - Carcassonne

Les joueurs de Rouen restent sur six défaites consécutives. Et pour enfoncer un peu plus le clou, le club est endeuillé après le tragique décès de son ouvreur Jordan Michallet. Ils pointent actuellement à la quatorzième place du Pro D2, avec seulement deux points d'avance sur Bourg-en-Bresse. Face à eux, se dressent des Carcassonnais 7e qui ne veulent pas être décrochés du wagon de tête et dépassés par leurs poursuivants.

Notre pronostic : victoire de Carcassonne

Mont-de-Marsan - Narbonne

Duel déséquilibré en perspective entre le deuxième et le dernier du Pro D2. Avec 61 points, les Montois ont perdu le trône la semaine dernière au profit d'Oyonnax. Malgré des motifs d'espoir sur les derniers matchs, les Narbonnais n'y arrivent toujours pas et continuent de perdre des matchs dans le money time. L'exploit serait un signal fort envoyé dans la course au maintien, mais encore faut-il que les Audois ne baissent pas définitivement les bras.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan

Agen - Vannes

Les Agenais retrouvent des couleurs ces dernières semaines, avec 3 victoires et un match nul sur les cinq derniers matchs. Ils sont désormais 12e au classement avec 30 points. Les Vannetais quant à eux, ne sont qu'à quelques unités du peloton de tête avec 35 points. Et en cas de victoire bonifiée, les hommes de Bernard Goutta reviendraient à égalité de leurs adversaires bretons. Tous les ingrédients sont réunis pour avoir un match accroché.

Notre pronostic : match nul

Montauban - Bourg-en-Bresse

Un autre duel déséquilibré, entre les Montalbanais sixièmes et les Bressans avant-derniers. Même s'ils restent sur deux victoires consécutives et un match nul sur les trois derniers matchs, les Tarn-et-Garonnais ont l'occasion non seulement se rester accrochés au wagon de tête, mais aussi et surtout de dépasser Colomiers et Nevers, qui se déplaceront lors de cette 18e journée, pour atteindre la 4e place.

Notre pronostic : victoire de Montauban

Bayonne - Grenoble

Des Grenoblois en perdition ces dernières semaines se profilent face à des Bayonnais 3e du Pro D2. Avec seulement deux points d'avance sur le premier relégable Bourg-en-Bresse, chaque victoire est un sursis pour les Isérois. Et la défaite est quasiment interdite. Mais pas sûr que Jean-Dauger soit la pelouse idéal pour prendre des points. Attention à ce que cette rencontre ne soit pas le début d'un long chemin de croix...

Notre pronostic : victoire de Bayonne