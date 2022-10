Rouen - Mont-de-Marsan

Actuel deuxième de Pro D2, le Stade montois se déplace à Rouen pour donner le coup d'envoi de cette septième journée de Pro D2. En Normandie, les Jaune et Noir auront l'occasion de signer leur deuxième succès à l'extérieur de la saison et de par la même occasion mettre la pression sur Vannes, nouveau leader du championnat. Surtout que du côté de Rouen, les choses semblent se compliquer. Après un début de saison canon, les Rouennais restent sur 3 défaites de rang et pointent à la 9ème place. Un contexte défavorable pour eux, qui pourraient subir la loi des hommes de Stéphane Prosper.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan

Oyonnax - Vannes

Véritable choc de cette nouvelle journée de Pro D2, Oyonnax, l'un des principaux favoris à la promotion, reçoit le leader vannais. Tenus en échec la semaine dernière à Provence (19-19), les Oyomen vont tenter de se rattraper ce vendredi devant leurs supporters devant lesquels ils ne se sont inclinés qu'à deux reprises lors du précédent exercice. Preuve qu'à la maison, Oyonnax est très solide. Ils devraient d'ailleurs profiter de cet avantage pour s'offrir Vannes et continuer leur ascension vers le sommet de la Pro D2.

Notre pronostic : Oyonnax

Soyaux-Angoulême - Carcassonne

Après une belle prestation à Mont-de-Marsan qui s'est malgré tout soldée par une défaite (34-26), Soyaux-Angoulême enchaîne avec la réception de Carcassonne. Dans une mauvaise passe, Samuel Marques et ses coéquipiers devront hisser leur niveau de jeu s'ils souhaitent ramener des points de Charente. Pour le moment derniers de Pro D2, à seulement un point du SAXV, les hommes de la Cité restent sur trois défaites consécutives et sont actuellement la 14ème attaque de Pro D2. Dans cette situation, le voyage au stade Chanzy pourrait vite se révéler difficile.

Notre pronostic : victoire de Soyaux-Angoulême

Massy - Béziers

Défait à quatre reprises lors des quatre premières journées, Massy va mieux. Après s'être imposé contre Provence à la maison et Carcassonne à l'extérieur, le RCME entend bien poursuivre cette belle série face à Béziers. Devant son public, le club francilien pourrait s'extirper de la zone rouge et réaliser la passe de trois. Battus chez eux par Vannes lors de la précédente journée, les Biterrois restent eux sur deux défaites de rang et pourraient voir cette mauvaise série se poursuivre. D'autant plus que, pour rattraper son premier bloc raté et se relancer dans le championnat, Massy doit engendrer des points à domicile.

Notre pronostic : victoire de Massy

Grenoble - Provence

Pour le moment à la 5ème place de Pro D2, Grenoble reçoit Provence, qui a du mal depuis le début de la saison. Avec seulement une victoire décrochée lors des six premières journées, la mission semble presque impossible pour les Provençaux, même s'ils se sont timidement rassurés la semaine dernière en partageant les points avec Oyonnax. Toujours invaincus à domicile, les Grenoblois ont eux pour objectif de profiter de ce match pour gagner des points et de pourquoi pas accrocher le podium à l'issue de la journée. Autant de raisons qui poussent à penser que le FCG disposera de Provence ce vendredi.

Notre pronostic : Grenoble

Colomiers - Nevers

Tous deux vainqueurs lors de la précédente journée, Colomiers et Nevers s'affrontent cette semaine au stade Michel Bendichou. Cette rencontre, qui verra s'opposer deux prétendants au top 6 en fin de saison, permettra au gagnant de s'installer confortablement dans la première moitié de tableau. Surfant sur leur succès à Béziers (17-20), il y a fort à parier que les Columérins rééditent la même performance que l'année dernière face à Nevers, au terme de laquelle ils s'étaient imposés 26 - 21.

Notre pronostic : Colomiers

Aurillac - Montauban

Largement battu à Agen la semaine dernière (43-20), Aurillac accueille Montauban au stade Jean Alric. Et si avec deux défaites consécutives les Aurillacois ne semblent pas dans la meilleure des postures, ils pourraient relever la tête face aux Montalbanais. Actuel 10ème de Pro D2, le Stade aurillacois n'a toujours pas perdu à domicile. Et avec deux défaites en autant de déplacements, Sapiac semble avoir du mal à voyager... De quoi sourire aux Aurillacois ?

Notre pronostic : Aurillac

Biarritz - Agen

Et si la saison du Biarritz Olympique était enfin lancée ? Avec deux victoires et un match nul lors des trois dernières journées, Biarritz semble en tout cas être sur la bonne voie. Et face à Agen, les Basques devront confirmer leur forme du moment. A un petit point du SUA au classement, le BO pointe actuellement à la 7ème place. Du côté d'Agen, qui a également enchaîné deux victoires consécutives, une victoire permettrait de se rapprocher du peloton de tête et de se conforter dans le top 6. Mais à Aguiléra, il y a de fortes chances que les Rouge et Blanc s'imposent.

Notre pronostic : Biarritz