Carcassonne - Bayonne

Ce face-à-face s’apparente, sur le papier, à un match de phase finale. Carcassonne, sixième, est pour l’heure barragiste et possède un matelas de cinq points d’avance sur Provence Rugby. Une victoire contre Bayonne assurerait une qualification pour les quarts de finale, sachant que leur rival, Provence Rugby, se déplace à Oyonnax. De leur côté, les Basques, deuxième ex aequo avec… Oyonnax, doivent, eux aussi, l’emporter pour continuer de croire à un accès direct en demi-finale. Dans ce duel à distance, les Bayonnais pourront compter sur leur efficacité à l'extérieur. L'Aviron est tout simplement la meilleure équipe du championnat en déplacement.

Notre pronostic : victoire de Bayonne, bonus défensif pour Carcassonne

Vannes - Aurillac

Le match sans enjeu par excellence. Les deux clubs sont d'ores et déjà assurés du maintien et de ne pas jouer la phase finale. Pour autant, cette rencontre n’est pas inintéressante. Quand Vannes reste sur une série noire de six défaites consécutives, à chaque fois de moins de huit points, Aurillac se distingue de par son irrégularité. Toutefois, léger avantage aux Bretons, les Cantaliens étant la deuxième pire équipe à l’extérieur, avec une seule victoire, c’était en septembre contre Narbonne, dernier du championnat.

Notre pronostic : victoire de Vannes

Rouen - Béziers

Opération maintien pour Rouen. Les Normands ne possèdent que quatre points d’avance sur l'avant-dernier, Bourg-en-Bresse, et ont besoin de cette victoire pour rester en Pro D2. Face à eux, Béziers n'a plus rien à jouer. La porte est donc ouverte pour le RNR. À l’aller, les Héraultais l’avaient emporté 34 à 29 dans une belle rencontre. La victoire devrait revenir à des Rouennais qui se battront corps et âme pour tenter d’éviter la Nationale.

Notre pronostic : victoire de Rouen

Mont-de-Marsan - Grenoble

Cette saison, la vie est belle à Mont-de-Marsan. Le club domine le championnat de la tête et des épaules, et reçoit Grenoble, ce vendredi. Face à leur public du stade André-et-Guy-Boniface, les "abeilles" seraient en cas de victoire certaines de disputer une demi-finale directe et à domicile. Les Grenoblois, onzième, ne peuvent plus se qualifier en phase finale et resteront en deuxième division la saison prochaine. Mont-de-Marsan, meilleure équipe à domicile, avec 14 victoires en autant de matchs, est ultra favori.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Mont-de-Marsan

Agen - Nevers

Le maintien n’est peut-être pas mathématiquement assuré, mais il est fort probable pour Agen. Les Lot-et-Garonnais n’ont besoin que d’un petit point pour se sauver après un début de saison catastrophique. Un point, c’est également ce qu’il faut aux Neversois pour se qualifier en quart de finale. L’USON surfe d’ailleurs sur une bonne dynamique avec quatre victoires sur les cinq derniers matchs. Nevers, plus fort sur le papier, devrait l'emporter.

Notre pronostic : victoire de Nevers

Bourg-en-Bresse - Colomiers

Cette rencontre pourrait sonner le glas de Bressane en Pro D2. Face au cinquième du championnat, le club de Bourg-en-Bresse n’a d’autres choix que la victoire, si possible bonifiée, pour tenter d’échapper aux griffes de la Nationale. Le promu, qui n’avait pas fière allure avec ces six défaites de rang, a récemment relevé la tête, avec un succès, à Béziers, lors de la 28e journée. De leur côté, si les Columérins partaient de l’Ain avec quatre points, ils seraient certains de disputer un barrage.

Notre pronostic : victoire de Colomiers, bonus défensif pour Bourg-en-Bresse

Montauban - Narbonne

Les Montalbanais sont certes mal embarqués pour les barrages, mais peuvent toujours les rejoindre, avec beaucoup de conditions. Dans le sport, il y a toujours de l’espoir. Même s’il est faible, il a le mérite d’exister et de donner un peu d'enjeu à cette rencontre. L’USM devrait logiquement s’imposer contre une faible équipe de Narbonne, déjà condamnée à la relégation depuis bien longtemps. Le RCNM n’a plus gagné depuis début mars.

Notre pronostic : victoire bonifiée de Montauban

Oyonnax - Provence rugby

C’est indéniablement l’un, voire le choc, de cette 29e journée de championnat. Oyonnax et Provence Rugby ont tous les deux besoin de points. L’un pour croire à une qualification directe en demi-finale, l’autre pour un barrage. Cependant, la pression est davantage sur les épaules des joueurs d’Aix qui ne sont pour l’heure pas qualifiés pour les barrages. Avantage pour les Noir et Rouge, ces derniers n’ont perdu qu’une rencontre, à domicile, cette saison.

Notre pronostic : victoire d’Oyonnax