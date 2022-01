Agen - Bayonne

Duel déséquilibré sur la pelouse d'Armandie entre le quatorzième et le troisième. Les Agenais, jamais sereins à domicile, accueillent des Basques qui apprécient les voyages avec déjà six victoires en huit déplacements depuis le début de la saison. Bernard Goutta pourrait frapper un grand coup avec une victoire face à un prétendant au titre pour son premier match à la tête de la formation agenaise. L'histoire pourrait être belle mais Bayonne va sûrement surfer sur sa série de quatre succès de suite pour s'imposer à Agen.

Notre pronostic : victoire de Bayonne

Provence - Béziers

En se déplaçant à Provence, Béziers enchaîne une deuxième rencontre loin de ses bases après sa défaite à Vannes (20-8) avant la trêve. Une rencontre qui oppose deux équipes proches au classement avec des biterrois neuvième (30 points) et une équipe de Provence dixième avec 28 unités au compteur. Une victoire ferait du bien aux deux équipes dans l'optique de sortir du ventre mou et de lancer 2022 de la meilleure des manières. On mise sur un match nul et deux formations qui se neutralisent.

Notre pronostic : match nul

Vannes - Nevers

Deuxième match de suite à La Rabine pour les bretons qui se verraient bien enchaîner un deuxième succès de rang contre Nevers. Au classement le duel est déséquilibré avec les hommes de la Nièvre qui pointent à la quatrième place et des vannetais treizièmes. Mais nous misons sur une équipe bretonne qui démarre l'année par une victoire sur ses terres au terme d'un match serré et disputé.

Notre pronostic : victoire de Vannes

Rouen - Bourg-en-Bresse

Rouen (12e) n'a plus remporté le moindre match depuis le 19 novembre 2021 et un succès à domicile face à Agen (27-23). Les normands restent donc sur quatre défaites consécutives et ce premier match de 2022 pourrait briser cette mauvaise passe face à une équipe de Bourg-en-Bresse (15e) qui vient de gagner contre Grenoble (30-20) en clôture de l'année 2021. Ce match sera l'occasion de voir Fabrice Estebanez diriger Bourg-en-Bresse pour la première fois mais malheureusement pour lui la victoire ne devrait pas être au bout.

Notre pronostic : victoire de Rouen

Aurillac - Narbonne

Avant les fêtes les narbonnais ont chargé la hotte avec une défaite 70-0 à Oyonnax, malheureusement pour la lanterne rouge sa situation se complique avec un effectif fortement touché par le Covid. Certains cadres pourraient manquer et on a donc du mal à imaginer Aurillac laisser passer sa chance, surtout à domicile. Une victoire permettrait aux troupes du Cantal (8e) de se détacher un peu plus du groupe qui lutte au dessus de la zone de relégation.

Notre pronostic : victoire d'Aurillac

Mont-de-Marsan - Carcassonne

Mont-de-Marsan est leader et les montois sont invaincus à domicile cette saison avec huit victoires en huit rencontres, ils partent donc favoris et devraient s'imposer face à une équipe de Carcassonne affaiblie par des cas de Covid. Les coéquipiers de Léo Coly se doivent de commencer l'année par une nouvelle victoire à domicile afin de garder un avantage sur Oyonnax dans la lutte à distance pour la première place, les hommes de la cité risquent d'être rapidement dépassés.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan

Montauban - Colomiers

Beau duel en prévision à Sapiac entre ces deux équipes qui luttent pour la qualification en fin de saison. Montauban pointe à la sixième place avec 40 points soit une longueur de moins que Colomiers qui est cinquième. Après la défaite face aux montois lors de la dernière journée (27-9), les columériens voudront se refaire la cerise dans ce derby mais ils vont se heurter à une équipe montalbanaise toujours difficile à manier sur ses terres. La forme de Jérôme Bosviel pourrait bien faire pencher la balance pour Montauban dans ce duel.

Notre pronostic : victoire de Montauban

Oyonnax - Grenoble

Ces dernières années un duel entre Oyonnax et Grenoble s'apparentait à un choc de haut de tableau malheureusement les isérois soufflent le chaud et le froid depuis le début de la saison et pointent à une onzième place décevante au classement. Le FCG reste sur une défaite à Bourg-en-Bresse (30-20) avant les fêtes et une performance victorieuse à Oyonnax pourrait bien donner un nouveau tournant à la saison des grenoblois. Problème, de l'autre côté Oyonnax solide deuxième reste sur sept succès de rang et une victoire semble donc logique.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax