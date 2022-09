Béziers - Mont-de-Marsan

Après sa démonstration contre Aurillac à domicile lors de la première journée (40-18), Mont-de-Marsan pourrait bien être une nouvelle fois un des ogres de cette Pro D2. Celui qui a terminé premier de la saison régulière la saison dernière devra confirmer loin de ses terres pour son premier déplacement à Béziers. En face, les Biterrois ont récupéré un solide point de bonus défensif à Grenoble (19-15). Le duel risque d'être très sérré mais si les Montois parviennent à garder le rythme il devraient prendre le dessus.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan, bonus défensif pour Béziers.

Aurillac - Provence Rugby

Après la déculottée à Mont-de-Marsan la semaine dernière (40-18), les Aurillacois retrouvent leur cher et tendre stade Jean Alric. On connaît la solidité des Cantalous sur leur terre qui auront à cœur de se rattraper devant leur public, ils pourront de plus compter sur le retour de quelques éléments forts absents dans les landes. En face Provence doute. Pourtant un des gros du championnat cette saison, les Aixois se sont fait surprendre à domicile contre Agen (17-19). La bête est piquée et cela devra encore prendre quelques semaines pour qu'elle se règle. À domicile, le Stade Aurillacois devrait sortir vainqueur.

Notre pronostic : victoire d'Aurillac.

Oyonnax - Massy

C'est sûrement le duel le plus déséquilibré de cette deuxième journée. Le favori de ce Pro D2, Oyonnax reçoit le promu Massy qui s'est vu être corrigé à domicile par Rouen (26-40) la semaine dernière. En face Oyonnax aussi a perdu, mais à Biarritz, sûrement son principal concurrent dans la course à la première place (18-14). Défaite d'une courte tête qui a vu les Aindinois rester solides et laisser le score en fin de rencontre. L'addition risque donc d'être salée pour Massy si la logique est respectée.

Notre pronostic : victoire bonifiée d'Oyonnax.

Vannes - Biarritz

La bête vannetaise est blessée. Alors qu'ils pensaient tenir une victoire sur la pelouse de promu Soyaux Angoulême, les Bretons se sont écroulés en fin de rencontre pour se contenter du bonus défensif (31-30). Alors sûrement revanchards, les Vannetais seront de retour sur leurs terres au Stade de la Rabine prêts à arracher une première victoire. Mais la tâche sera loin d'être aisée face au club descendu de l'élite, Biarritz. Forts de leur victoire contre Oyonnax (18-14), les Biarrots sont en confiance et pourraient bien contredire les plans des Bretons. Le match sera très serré, mais l'avantage du terrain sera sûrement déterminant pour Vannes.

Notre pronostic : victoire de Vannes, bonus défensif pour Biarritz.

Nevers - Soyaux Angoulême

Nevers s'est bien défendu la semaine dernière face à un gros du championnat, Montauban. Mais les Nivernais sont repartis bredouilles (29-20). La réception du promu Soyaux Angoulême apparaît comme une belle occasion d'ouvrir le compteur. Mais attention, en face le promu a fait le plein de confiance contre Vannes et une victoire à l'arraché (31-30). Confiants, les Angoumoisins devraient tout de même s'incliner sur la pelouse d'une équipe de Nevers, supérieure et remontée à bloc.

Notre pronostic : victoire bonifiée pour Nevers.

Carcassonne - Montauban

La semaine dernière, les Audois sont apparus bien fébriles contre Colomiers et une défaite 24-6. De son côté, Montauban s'est imposé avec caractère contre un Nevers pourtant très solide (29-20). Même si Carcassonne sera dans sa forteresse, les Montalbanais semblent très équipés et seront de sérieux prétendants aux premières places. Montauban pourrait bien s'imposer d'une courte tête à Albert Domec.

Notre pronostic : victoire de Montauban, bonus défensif pour Carcassonne.

Rouen - Colomiers

Ils sont en pleine confiance, les joueurs de Rouen, on fait le travail lors de la première journée en décrochant une large victoire sur le terrain d'un concurrent direct, Massy (26-40). Alors pourquoi ne pas continuer sur cette belle lancée. En face, se dresse tout de même un colosse en la présence de Colomiers. Les Columérins ont brillé la semaine dernière contre Carcassonne et se sont imposés 24-6. L'an passé le duel aurait pu apparaître comme déséquilibré, mais vendredi Rouen pourrait réaliser le deuxième très beau coup de sa saison en deux matchs.

Notre pronostic : victoire de Rouen, bonus défensif pour Colomiers.

Agen - Grenoble

Voilà un duel entre deux grosses écuries de cette deuxième division. D'un côté Agen, qui a vécu une saison compliquée lors de l'exercice précédent. Mais les Lot-et-Garonnais ont réalisé le plus beau coup de la première journée en s'imposant sur la pelouse de Provence Rugby (19-17). De l'autre côté Grenoble qui s'est difficilement débarrassé de Béziers à domicile (19-15). La plus belle carte à jouer semble être agenaise surtout quand on connaît leur combativité à domicile.

Notre pronostic : victoire d'Agen.