Oyonnax démarre fort… puis cale

Décevants devant leurs voisins grenoblois la semaine dernière, les Oyonnaxiens voulaient rectifier le tir sur la pelouse de Sapiac ce samedi. Ils l’ont fait pendant 40 minutes, avant de connaître pareille mésaventure que face aux Isérois. Pourtant, les Haut-Bugistes font preuve d’un fort engagement dès le début de la partie. Ils imposent aux Montalbanais une défense de fer.

Et si Yohan Le Bourhis manque ses deux premières pénalités (tellement rare !), le n°10 oyonnaxien a de la réussite sur la deuxième tentative puisque sa frappe vient heurter le poteau et revient dans ses mains. L’action reprend donc dans les 22 mètres sapiacains et Adrian Sanday est mis dans l’intervalle par Gabiriele Lovobalavu pour le premier essai de la partie (9e). Fidèle à leur plan, les Oyonnaxiens contrent parfaitement les velléités offensives des locaux. Et bénéficient un nouveau temps fort avant le repos. Car Taylor Paris est à la conclusion d'une nouvelle offensive haut-bugiste, sur un nouveau service de Gabiriele Lovobalavu (40e+3). Et les Oyonnaxiens peuvent donc faire la course en tête à Sapiac (0-17).

La remontée de Montauban

Mais comme face à Grenoble la semaine précédente (24-3 à la pause, 27-35 à la fin du match), Oyonnax cale. Grâce aux efforts de Montalbanais déchaînés autour de Kelly Meafua qui met son équipe dans l’avancée. Et par un jeu plus réaliste aussi. Jérôme Bosviel engrange de loin les points au pied. Puis Paul Tailhades en force (56e) puis Maxime Salles en vitesse sur une passe au pied de Jérôme Bosviel (63e) marquent deux essais qui assomment un peu leurs adversaires.

Les Oyonnaxiens ne trouvent plus d’avancée, ils se cassent les dents sur la défense sapiacaine. L’indiscipline change de camp aussi. Quand la défense haut-bugiste récupérait de précieuses munitions ou pénalités dans le premier acte, elle se met cette fois-ci à la faute. Groggys, les Haut-Bugistes voient les Sapiacains prendre la main sur cette rencontre. En fin de partie, Julien Caminati valide même le travail de son pack pour assurer la victoire et mettre Oyo hors du bonus défensif (23-17, 80e). Montauban valide ainsi son 7e succès de la saison à domicile. Mal de crane en revanche en face avec un quatrième revers consécutif côté Oyonnax. Avec un scénario de match qu’il sera à nouveau difficile à digérer.