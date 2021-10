Forcément soulagé en conférence de presse d'après-match et d'humeur à plaisanter, l'entraîneur Jean-Noël Spitzer ironisait sur ce début de saison raté et le cap maintenu, coûte que coûte, qui leur a permis de retrouver le chemin du succès. "On est dans une situation où même ma mère, au fin fond du Finistère, m'appelle pour me donner des conseils sur le plan de jeu. Si moi, je n'ai pas de ligne directrice, ça peut être vraiment la fête à..."