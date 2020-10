La première mi-temps a d'abord été tendue avec un carton rouge inhabituel à Gondrand (8e) qui a déblayé avec l’épaule sur le visage de Eames obligé de sortir sur blessure... à l’épaule. Quelques minutes plus tard, une bagarre avec coups de poings a vu les protagonistes à l’origine des accrochages (Herjean et Madigan à la 14e) écoper de cartons jaunes. Une fois ces politesses passées, la défense des joueurs d’Edmonds et El Abd a eu tendance à étouffer les offensives des coéquipiers de Latorre qui n’a pu marquer que des points au pied. Mais les offensives des hommes de l’Ain ont aussi été efficaces quand une relance d’Ensor a permis une percée de Cassang le long de la touche et un relais d’Herjean pour aller marquer le premier essai. 23-9 a ainsi été le score sans appel en faveur des Rouge et Noir à la pause.

6e victoire de rang pour Oyo

Le deuxième acte a vu un 100% au pied de Le Bourhis qui a permis à Oyo de toujours mener au score et ainsi sanctionner les fautes de Biterrois sans solutions offensives et continuant de buter sur une défense intelligente et provoquant des maladresses. De plus, les joueurs d’Edmonds ont maitrisé le tempo avec intelligence. Comme s’ils étaient à 15 et à domicile ! Un semblant de révolte des joueurs de Biterre a été possible avec le banc de touche mais avec à peine plus d'efficacité. Rawaca suite à un turnover et Poï en force ont ainsi relancé le suspense des toutes dernières secondes.

Mais c’est bien à Raoul-Barrière qu’Oyonnax invaincu avec 5 victoires en autant de matches a validé ce nouveau et 6e succès plutôt mérité. Même avec des matches en retard, les joueurs de l'Ain sont donc allés obtenir cette 6e victoire de rang et de la saison. Impressionnant. Et avant de recevoir Rouen, tous les voyants sont au vert quand Béziers (sans même un bonus défensif a casa) peut poser question.