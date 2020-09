"Celui nous laisse sur notre faim parce qu’on est des compétiteurs, explique Maxime Mathy. On s’était dit de revenir de Grenoble en prenant le plus de points possible. Ça va être un match nul qui va nous permettre de grandir et de continuer à construire notre histoire. On a vu des bonnes choses ce soir (vendredi, Ndlr), on a été présents sur certains critères qu’on s’était donné. Ce sont deux points positifs. Bien sûr que l’on aurait aimé repartir avec la victoire mais on va prendre ces deux points."

Avec six points pris en deux matchs face à Biarritz et Grenoble, les Montalbanais ont démarré leur saison sur de bonnes bases. "C’est bien, en convient le centre de l’USM. Les coachs mettent les stratégies en place, après à nous de les appliquer. On leur fait totalement confiance. Biarritz, Grenoble, “Oyo”, “Perpi”, il y a toutes ces grosses équipes à affronter. On va essayer de faire parler de nous aussi parce qu’on a un peu d’ambition aussi. On va jouer les matchs les uns après les autres et essayer de remporter un maximum de points."