La tâche était trop dure pour le SAXV

Montauban tient enfin sa deuxième victoire de la saison. Après Biarritz lors de la deuxième journée, les Montalbanais ont battu la lanterne rouge Soyaux-Angoulême (27-17). Mais les locaux ont eu la faveur d'un coup du sort. Dès la deuxième minute, les Charentais se sont retrouvés à 14 à cause d'un coup de tête du pilier Younès El Jaï. Un geste qui a valu un carton rouge et qui a d'entrée, fortement compromis les chances du SAXV. Montauban virait en tête 20 à 0 à la pause grâce à un essai de Maxime Salles et un autre de pénalité.

Mais la deuxième mi-temps fut loin d'être une formalité. Les Angoumoisins ont bien réagi avec un essai de Sutiashvili. C'est ensuite Montauban qui a pris un carton rouge par le pilier Paul Tailhades, qui s'est essuyé les crampons sur un joueur adverse sur un ruck. Mais l'inévitable Jérôme Bosviel a inscrit l'essai qui a délivré les siens (66e) après un rebond capricieux, piègeant Ugalde. Malgré l'essai de ce dernier juste avant la sirène, Soyaux-Angoulême revient bredouille de son déplacement en Tarn et Garonne. À l'inverse, Montauban respire un peu avec 10 points au compteur mais deux matchs en retard.

Rouen enfin victorieux à Jean-Mermoz

Jean-Mermoz attendait cela depuis le 13 décembre 2019 : Rouen s'est enfin imposé à domicile. Face à Valence Romans, les Normands l'ont emporté 28-14 au terme d'un match bien maîtrisé. Après une pénalité de chaque côté, c'est le troisième ligne Kévin Lebreton qui aplatissait le premier essai du match (13e). Mais les Rhodaniens ont rapidement réagi avec l'essai de Juan Segundo Tuculet à la 24e. À la mi-temps, les Rouennais menaient 13-11.

Mais Rouen a mis sa patte sur la rencontre en deuxième période, profitant des nombreuse fautes du VRDR Rugby. En grande forme en ce moment, l'arrière Peter Lydon a inscrit cinq pénalités qui ont mis les Lions en sécurité au score. Suffisant donc pour les Rouennais qui l'emporte et qui reviennent au classement sur leurs adversaires du soir (11 points chacuns).

Un Massip impérial mène Provence Rugby à la victoire

Après trois matchs sans victoire, Provence Rugby s'est bien repris en alllant l'emporter à Albert-Domec face à Carcassonne (31-30). Après avoir inscrit les premiers points, Carcassonne s'est fait dominé sur la première mi-temps, en étant mené 16-3 avec notamment l'essai de Hikairo Forbes (17e). Mais les Audois sont revenus grâce à leur pack et l'essai de Thomas Sauveterre pour un score de 16-10 à la pause.

La deuxième mi-temps fut plus indécise. Malgré l'essai d'Harry Glover (65e), son deuxième en deux matchs, les Provençaux n'ont pas perdu pied avec la botte toujours aussi précise de Florent Massip. Pour son retour, l'arrière a inscrit 26 points pour son équipe, un élément plus qu'essentiel pour les Provençaux. Menés 30 à 23, les hommes de Christian Labit sont allés chercher le bonus défensif à la sirène grâce à un essai de Bakary Meité. Un point certes mais qui n'effacera pas la deception, Carcassonne n'a toujours pas gagné à domicile cette saison. Belle opération par contre pour Provence Rugby qui grimpe au cinquième rang.

Vannes l'emporte à Nevers et prends la tête

Énorme performance du RC Vannes qui a fait forte impression en allant s'imposer à Nevers (35-22). Les Vannetais étaient pourtant pris en début de match par la puissance neversoise. Fraser et Plataret inscrivaient deux essais en force et le score était de 15-6. Juste avant la mi-temps, Patrick Leafa permettait à Vannes de revenir dans la course (15-13).

Mais les Bretons, comme à leur habitude depuis le début de saison, ne se sont pas emflammer. Le Gal marquait un troisième essai pour Nevers pour mener 22-16. Mais la réaction bretonne est étonnante de maturité. Dans le dernier quart d'heure, Vannes va inscrire trois essais par Dubreuil, Pagès et Curtis. Une superbe victoire de Vannes, la sixième consécutive. Avec 29 points, les hommes de Jean-Noël Spitzer sont donc les nouveaux leaders du championnat. Message envoyé à tout le championnat !