Toujours chez les avants, le club agenais a également enregistré la prolongation du jeune Loris Zarantonello. Le talonneur de 21 ans s'est engagé pour un an de plus, tandis que son partenaire et compagnon de la première ligne Alex Burin (champion du monde U20 en 2019) restera deux saisons de plus dans le Lot-et-Garonne.

Pour finir, le troisième ligne tonguien Fotu Lokotui (30 ans), auteur de 21 apparitions en Pro D2 cette saison, sera au moins lié au SUA jusqu'en 2025.