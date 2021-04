Soyaux-Angoulême - Colomiers

Angoulême ne joue plus que pour l'honneur cette fin de saison de Pro D2. Après la défaite à Aurillac la semaine dernière, les Angoumoisins pointent désormais à huit points de la 15e place et à dix de la 14e. Les hommes de Vincent Etcheto reçoivent des Columérins qui veulent, au contraire, assurer leur place dans le top 6 pour se focaliser pour les phases finales. Après la victoire contre Montauban, Colomiers devrait poursuivre sur sa lancée.

Notre pronostic : victoire de Colomiers

Perpignan - Nevers

Déjà qualifié pour les demi-finales de cette Pro D2, l'USAP ne joue que pour l'honneur d'avoir la première place du classement, dans un duel à distance avec Vannes. En cette fin de saison, les Catalans cherchent surtout à préparer les échéances à venir. Nevers doit lui se relever de la défaite concédée à domicile face à Oyonnax la semaine dernière. Ce revers, combiné avec la victoire de Grenoble, fait que les hommes de Xavier Péméja pointent à cinq points de la sixième place, et sont pour l'instant les premiers déçus. Ils sont dans l'obligation de s'imposer.

Notre pronostic : succès de Nevers

Carcassonne - Béziers

Carcassonne n'est mathématiquement pas mort, mais semble loin de pouvoir se qualifier pour les phases finales. Les Audois sont pour l'instant huitièmes, à neuf points de Grenoble, 6e. L'espoir n'est donc pas mort et pourrait grandir en cas de victoire face à Béziers, qui se trouve juste derrière au classement. Le match entre Grenoble et Vannes étant reporté et Nevers se déplaçant à Perpignan, Carcassonne peut faire la bonne opération du week-end.

Notre pronostic : victoire de Carcassonne avec le bonus offensif

Montauban - Valence Romans

Et si ce match était un tournant dans la course au maintien. Valence-Romans, avant-dernier au classement joue pour sa survie après la décevante défaite à domicile contre Grenoble le week-end dernier. Les Drômois se déplacent à Montauban qui est englué dans le ventre mou du classement et qui ne joue véritablement plus grand chose. Le maintien doit passer par un succès lors de ce match pour VRDR.

Notre pronostic : victoire de Valence-Romans, bonus défensif pour Montauban

Oyonnax - Mont de Marsan

Oyonnax veut assurer. Les joueurs d'El Abd reçoivent Mont de Marsan, l'occasion pour eux d'assurer leur place parmi les 6 premiers du classement. Vainqueurs à Nevers la semaine dernière, les actuels 5e du classement sont en pleine bourre avant de recevoir Les Montois. Ces derniers se sont rassurés dans la course au maintien suite à leur victoire de prestige contre Biarritz sur le fil la semaine dernière. Oyonnax a tout de même la faveur de nos pronos.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax avec le bonus

Rouen - Provence

Match de la peur entre deux clubs qui regardent beaucoup derrière eux au classement. Provence est gravement malade et s'est incliné neuf fois sur ses dix derniers matchs. Une situation qui condamne Reggiardo et les siens à se faire peur jusqu'à la fin. Les Rouennais eux, n'ont pas démérité à Vannes la semaine dernière mais ont dû s'incliner. Les Normands ne sont toujours pas rassurés quant à leur maintien. Pour ce duel, c'est malheur au perdant.

Notre pronostic : victoire de Rouen

Biarritz - Aurillac

La journée se termine dans le Pays Basque, où Biarritz reçoit Aurillac. Les Biarrots sentent le souffle de Colomiers se rapprocher derrière eux et veulent assurer leur 3e place au classement. Face à eux, se dressent des Cantalous 13e, qui doivent engranger des points pour le maintien. Pas sûr que ce déplacement soit le meilleur pour qu'Aurillac assure son maintien...

Notre pronostic : victoire de Biarritz avec le bonus offensif