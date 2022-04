Montauban - Bayonne

Alors que les hommes de David Gérard rêvent d'accrocher le top 6, ce jeudi l'USM recevra l'Aviron bayonnais qui pourrait bien chambouler le plan. Alors que le calendrier de Montauban est loin d'être évident en cette fin de saison, aucun point ne devra être laissé en chemin. Mais face aux anciens pensionnaires du Top 14, c'est une véritable montagne qui se dresse face aux Montalbanais et rien ne laisse entrevoir qu'ils arrivent à la gravir... Une victoire des Bayonnais en revanche reste beaucoup plus probable, eux qui souhaitent conserver cette deuxième place synonyme de qualification directe.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2535 vote(s) Montauban Match nul Bayonne

Notre pronostic : victoire de Bayonne

Oyonnax - Agen

Troisième au classement, Oyonnax doit rattraper son léger retard sur Bayonne pour tenter de se retrouver à la deuxième place d'ici la fin du championnat. Alors la réception d'Agen tombe à pic. Face à un concurrent qui ne se battra pas avec les mêmes armes, les hommes de Joe El Abd ont là l'occasion de prendre des points importants pour la suite. Les Agenais de leur côté devront limiter la casse, eux qui ne sont toujours pas assurés mathématiquement de leur maintien en Pro D2.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2362 vote(s) Oyonnax Match nul Agen

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax

Narbonne - Grenoble

Alors que les promus ont vu quasiment tous leurs espoirs de maintien voler en éclat suite à la défaite face à Béziers, les Grenoblois de leurs côtés doivent assurer leur maintien une bonne fois pour toutes. Il semblerait donc qu'un duel de taille se profile sur la pelouse du Parc des Sports et de l'Amitié. Si Grenoble s'est fait peur sur la première partie de saison en se retrouvant dans la lutte pour le maintien au lieu du top 6, les Audois, eux, luttent pour leur survie depuis le début de la saison.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2351 vote(s) Narbonne Match nul Grenoble

Notre pronostic : victoire de Grenoble, bonus défensif pour Narbonne

Vannes - Colomiers

Après un début de saison compliqué avec une terrible série de six défaites consécutives avant de s'imposer largement face à Agen, les Vannetais ont réajusté la mire pour s'extirper de la zone rouge. Mais ces derniers temps les Vannetais connaissent une baisse de régime avec quatre défaites consécutives. De leur côté, les Columérins bien que sûrs de leur force à domicile, sont en mal de victoire quand il s'agit de s'exporter. C'est donc un duel plutôt indécis qui se dessine à la Rabine bien que l'on imagine les hommes de Julien Sarraute forcément désireux d'aller s'offrir un succès précieux pour le top 6.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2210 vote(s) Vannes Match nul Colomiers

Notre pronostic : victoire de Colomiers, bonus défensif pour Vannes

Rouen - Provence Rugby

Alors que Rouen sort à peine la tête de l'eau au classement (juste devant les promus bressans avec 4 points d'avance) la victoire est impérative pour se donner de l'air en cette fin de saison qui s'annonce difficile au vu du calendrier. Provence Rugby de son côté est désormais en position de viser le top 6, n'étant qu'à trois points de Colomiers. Voilà toute l'importance d'un succès en terres rouennaises pour les hommes de Mauricio Reggiardo.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2222 vote(s) Rouen Match nul Provence rugby

Notre pronostic : victoire de Provence

Bourg-en-Bresse - Nevers

Voilà encore une confrontation au cours de laquelle les Bressans auront certainement beaucoup de mal à s'imposer. C'est avec un calendrier très complexe que les promus tentent de se sauver et face à Nevers qui fait partie des meilleures équipes du championnat cette saison, rien ne sera facile. Si l'on imagine des Violets toujours aussi accrocheurs, capables de tout dans les derniers instants, difficile d'imaginer tout de même un succès face aux Neversois.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2206 vote(s) Bourg-en-Bresse Match nul Nevers

Notre pronostic : victoire de Nevers

Carcassonne - Aurillac

Les Audois ne semblent pas près de céder qui plus est sur leur pelouse. Eux qui rêvent de phases finales, la réception d'Aurillac ne devrait pas être un problème pour l'USC après une belle prestation dans la Nièvre. Attention tout de même à ne pas sous-estimer les Aurillacois que l'on connaît très dur au mal depuis plusieurs saisons déjà. Si les Cantaliens n'ont plus vraiment grand-chose à jouer dans ce championnat, les hommes de Christian Labit eux n'ont plus vraiment de marge d'erreur.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2064 vote(s) Carcassonne Match nul Aurillac

Notre pronostic : victoire de Carcassonne

Mont-de-Marsan - Béziers

Alors que Béziers se laisserait bien tenter par une place dans le top 6, voilà un déplacement qui pourrait stopper net les Biterrois. Leader incontestable de ce championnat avec 10 points d'avance sur le deuxième, il y a très peu de chances pour que Mont-de-Marsan se laisse prendre au piège dans son antre. Alors que les Montois ne se sont jamais inclinés sur leur pelouse, rien ne laisse entrevoir une victoire de l'ASBH.

Quel est votre pronostic ? Sondage 2132 vote(s) Mont-de-Marsan Match nul Béziers

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan