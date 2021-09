Vannes - Oyonnax

Très en difficulté cette saison, le RCV pointe à la dernière place du classement de Pro D2. Alors qu'on imaginait voir sur les terrains une équipe vannetaise remontée à bloc après une saison quasi parfaite, terminant même deuxième du championnat la saison dernière, cette nouvelle saison s'annonce plutôt mal. Avec toujours aucune victoire au compteur Jean-Noël Spitzer et ses hommes doivent réagir. Et cette réaction pourrait bien avoir lieu jeudi soir face à Oyonnax. En cette fin de premier bloc Vannes n'a plus vraiment le droit à l'erreur, on imagine donc des Vannetais bien décidé à accrocher une première victoire sur la pelouse de la Rabine, dans un match tout de même serré contre des Oyonnaxiens qui accumulent deux victoires et deux bonus défensifs.

Notre pronostic : victoire d'Oyonnax, bonus défensif pour Vannes

Béziers - Nevers

Ce match est un peu le facteur X de cette cinquième journée de Pro D2, entre deux équipes qui font un bon début de saison et qui ont surtout la capacité de renverser un match. Deux équipes rugueuses et engagées physiquement qui promettent un beau combat sur la pelouse du Stade Raoul-Barrière.

Notre pronostic : Match nul

Colomiers - Montauban

Vendredi soir ça sera soir de derby, Columérins et Montalbannais s'affronteront au Stade Michel Bendichou. Une confrontation entre deuxième et troisième du classement qui risque de faire des étincelles. Si ces deux équipes ont fait un très bon début de saison, mais on donne tout de même l'avantage à Colomiers qui semble vraiment innarêtable à l'image des quatre premières journées

Notre pronostic : victoire de Colomiers

Aix-en-Provence - Rouen

Duel entre le 8ème et le 9ème du Pro D2. Après la défaite contre le promu narbonnais à domicile, Provence Rugby voudra certainement se relancer sur sa pelouse vendredi contre Rouen. C'est le dernier match du bloc et la RNR voudra bien finir cette partie de la saison, eux qui n'ont remporté qu'une seule rencontre en quatre matchs, avec aussi un match nul à Bourg-en-Bresse.

Notre pronostic : victoire de Provence

Narbonne - Aurillac

Le réveil narbonnais est effectif et le promu a l'air bien décidé a continuer sur cette lancée. Après une belle partie face à Montauban puis une victoire à Provence Rugby, une victoire à domicile face à son public Orange et Noir serait la cerise sur le gâteau, mais il faudra tenir le rythme car Aurillac n'est vraiment pas une équipe facile à manier. En treizième position juste devant le RCN, Aurillac risque d'avoir les crocs, mais pas plus que Narbonne, on pronostic donc une nouvelle victoire du promu.

Notre pronostic : victoire de Narbonne

Mont-de-Marsan - Agen

Les Montois signent un début de saison fracassant, leader de Pro D2 à l'aube de la fin du premier bloc, les Landais ont largement les armes pour battre Agen à Guy-Boniface. De son côté Agen est toujours dans un cercle vicieux sans fin. Effectivement l'ancien pensionnaire de Top 14 ne semble pas se remettre de sa descente en Pro D2 et n'arrive pas à ouvrir son compteur victoire. Il semblerait que cela ne soit toujours pas pour cette fois pour les hommes de Régis Sonnes qui tombent ce week-end face à un gros morceau de ce championnat.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan

Bourg-en-Bresse - Carcassonne

Tout comme Narbonne on imagine les Bressans très en forme après leur victoire à l'extérieur face à Agen. Face à Carcasonne rien ne sera simple mais dans un match qui sera forcément compliqué face on imagine tout de même une victoire des Violets qui serait donc leur première à la maison.

Notre pronostic : victoire de Bourg-en-Bresse

Grenoble - Bayonne

C'est la grosse affiche du vendredi. Le FCG reçoit l'Aviron bayonnais dans un choc au sommet. 7ème, Grenoble n'a pas commencé sa saison comme l'aurait voulu le staff, la faute à une défaite surprise contre Oyonnax. Mais les Grenoblois se sont bien repris avec deux victoires à Vannes et contre Agen. En face, l'Aviron n'a pas encore perdu une seule rencontre malgré une alerte la semaine dernière contre Nevers (20-20). Les hommes de Yannick Bru viennent faire un coup au Stade des Alpes.

Notre pronostic : victoire de Bayonne