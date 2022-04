Ce mardi après-midi en conférence de presse, les cinq présidents du Racing Club narbonnais ont officialisé leur future démission. Marc Delpoux, Gilles Belzons, Philippe Campos, Xavier Marco et Jean Ormières étaient arrivés tous les cinq à la tête du club(2019). Ils repartiront ensemble le 30 juin prochain, à l'issue de cette saison en Pro D2 et de la relégation en Nationale. Après de longues discussions et plusieurs possibilités envisagées, au cours notamment du dernier conseil d'administration, les présidents du Racing Club narbonnais ont choisi de "passer la main".

Ce lundi, les présidents du RCN s'étaient rendus à la mairie de Narbonne pour un rendez-vous en présence du maire, Didier Mouly et de son adjoint au sport, Jacques Pairo. Ce rendez-vous avait pour but de faire un point sur la saison qui vient de s'écouler, mais aussi d'éclairer les présidents sur l'avenir de leur club et les moyens qui seront à disposition. Si les travaux concernant les loges devraient voir le jour, la mairie s'oppose cependant aux autres propositions, désireuse de conserver l'ADN du Parc des Sports et de l'Amitié qui est et restera une structure multisports. Et pas uniquement un stade de rugby, comme le souhaitaient les cinq présidents.

Quel(s) successeur(s) pour le RCN ?

C'est donc au terme d'une saison compliquée sportivement que les cinq présidents tirent leur révérence. Gilles Belzons l'évoquait il y a quelques jours : "ce n'est pas qu'un échec sportif, c'est aussi notre échec", assurait-il. Ils ont repris ce club "pour l'amour des couleurs." Ils le quitteront "dans l'intérêt de celui-ci" selon leurs mots. Leur démission collective met un terme à trois années de gouvernance.

À l'heure actuelle, les présidents du RCN n'ont pas trouvé de successeur. Si aucun nom n'a encore émergé, les présidents eux, se disent "ouverts à la discussion". Dans les colonnes de Midi Olympique ce lundi, Marc Delpoux assurait : "on attend qu'une chose, c'est d'avoir des personnes capables de nous amener leurs connaissances, leurs expériences mais aussi leur budget".

Peuvent-ils rester malgré cette annonce ?

Bien que la décision semble définitive, qu'adviendra-t-il du RCN si aucun successeur ne se présente ? Les présidents ont été clairs, la volonté n'est pas d'abandonner le club mais plutôt de faire au mieux pour un futur pérenne. Dans l'éventualité où la mairie ferait un pas en avant pour développer les structures et les finances du club, pour le rendre plus en accord avec les exigences du monde professionnel, la question de leur maintien en poste pourrait de nouveau se poser. A ce sujet, qui semble être le noeud de la guerre, les deux prochains mois seront décisifs.

Pour le RC Narbonnais, déjà retrogradé officiellement en Nationale, il s'agira ensuite de se reconstruire sportivement pour envisager une éventuelle remontée dans le giron professionnel, pour lequel il n'était clairement pas préparé cette saison. À savoir avec quel(s) président(s) ils se lanceront dans cette mission.