Assurément le geste du week-end et peut-être inédit. Du rarement vu en tout cas. À sept minutes de la fin, Manu Ordas adresse une transversale au pied en direction de son ailier gauche dans l’en-but agenais. Le ballon est trop haut. Alors Rémy Baget qui a étudié la trajectoire, saute et volleye la balle en retrait, après le rebond, pour Arthur Duhau. Essai de l’arrière, le seul de la seconde période pour Bayonne, illuminant quarante minutes d’imprécision. "À part l’activité défensive et notre imperméabilité à dix mètres de notre ligne, relate Yannick Bru, il n’y a rien… À part cette claquette de Rémy Baget et cet essai un peu venu d’ailleurs qui a fait du bien. On n’a eu que ça à se mettre sous la dent pendant quarante minutes."

D’ordinaire, ce genre de coup de pied arrive dans les bras de son destinataire ou se perd au-delà des limites du terrain. Le coup d’œil et l’adresse de l’ailier gauche ont donné de l’éclat à cette passe, cette claquette décisive. "Je vois qu’il y a un coup de pied, raconte Rémy Baget. Au lieu de glisser, la balle monte. Je n’ai pas de chance et les défenseurs viennent sur moi. Alors, la seule opportunité que j’ai, est de la claquer. C’est Arthur qui est derrière. Il a cette chance d’être bien placé. Il marque. Manu Ordas, d’habitude, il m’envoie des caviars. Là, il me l’a adressé pour que je dévie vers Arthur, on va dire… Mais le plus important au-delà du marqueur, c’est le résultat de l’équipe. Que ce soit Arthur ou un autre qui marque, on est toujours aussi content."

L'inspiration de Beauxis

Face à Aurillac, l'ancien international Lionel Beauxis a réalisé une très belle performance pour son premier match de championnat sous le maillot bitterois, Après une passe attrapée de justesse dans son dos, il fait un demi-tour, puis par pur instinct, dégage en retourné face aux Aurillacois médusés. Une action qui soulève les acclamations à travers les tribunes de Raoul-Barrière durant une soirée réussie (victoire 22-19) pour les Héraultais.