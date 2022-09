Oyonnax - Grenoble

Oyonnax : 15. Sweetnam ; 14. Stark, 13. Bettencourt, 12. Millet, 11. Reybier ; 10. Soulan, 9. Gondrand ; 7. Crédoz, 8. Grice, 6. Lebreton ; 5. Battye, 4. Lebas ; 3. Laclayat, 2. Leiataua, 1. Raynaud.

Remplaçants : 16. Durand, 17. Bordenave, 18. Fabrègue, 19. Taofifenua, 20. Cassang, 21. Bouraux, 22. Vialelle, 23. Berthaud.

Grenoble : 15. Trouilloud ; 14. Manu, 13. Fusier, 12. Hepetema, 11. Qadiri ; 10. Barthélémy, 9. Escande ; 7. Ancely, 8. Gray, 6. Berruyer ; 5. Douglas, 4. Muarua ; 3. Montagne, 2. Rossi, 1. Goginava.

Remplaçants : 16. Orioli, 17. Eglaine, 18. Halaifonua, 19. Martel, 20. Fe. Ezcurra, 21. Trouilloud, 22. Hulleu, 23. Vial.

Massy - Nevers

Massy : 15. Kotze ; 14. Carré, 13. Jacomme, 12. Guillomot, 11. Farissier ; 10. Ortolan ; 9. Prier ; 7. Lanen, 8. Loubière, 6. Deccuber ; 5. Chauveau (cap.), 4. Bruinsma ; 3. Ferrer, 2. Chabeaudie, 1. Corréa.

Remplaçants : 16. Meité, 17. Candel, 18. Oulaï, 19. Gbizie, 20. Pichon, 21. Taulagi, 22. Dit Robaglia, 23. Vickos.

Infirmerie : les Massicois souffrent des absences de quatorze joueurs pour ce troisième match de la saison, et c’est une hécatombe dans le paquet francilien. En première ligne, six postulants sont manquants. Le pilier géorgien Ushangi Tcheishvili (genou) s’est rajouté à la liste après sa première titularisation à Oyonnax. En troisième ligne, Abongile Nonkontwana a rechuté au niveau des adducteurs, et Dylan Lam s’est fait mal à l’épaule. Ce qui fait deux perforateurs manquants.

Nevers : 15. K. Jaminet ; 14. Zénon, 13. Loaloa, 12. Vaitulukina, 11. Erasmus ; 10. Reynolds, 9. Manevy ; 7. Bastide (cap.), 8. Adendorff, 6. Plataret ; 5. Chachanidze, 4. Barjaud ; 3. Ikahehegi, 2. Hamel, 1. Mataradze.

Remplaçants : 16. Boudou, 17. Seneca, 18. Toleafoa, 19. Polutele, 20. David, 21. Cottin, 22. Silago, 23. Falatea.

Infirmerie : Maxence Barjaud et Shaun Adendorff sont alignés pour la première fois de la saison, après une préparation contrariée par les blessures. Le staff a mis au repos plusieurs joueurs très sollicités sur les trois premiers matchs – le capitaine Rudy Derrieux, la recrue géorgienne Lasha Jaiani, Lucas Blanc, Benjamin Dumas. Touché face à Soyaux-Angoulême, le pilier droit Cleopas Kundiona devrait être rétabli pour la réception de Biarritz, jeudi prochain. Le pilier gauche Jordan Seneca retrouve les terrains après onze mois d’absence.

Rouen - Vannes

Rouen : 15. Lydon ; 14. Surano, 13. Peleseuma, 12. Luatua, 11. Masilevu ; 10. Pourteau, 9. Campeggia ; 7. Costa, 8. Fofana, 6. Ruaud ; 5. Salmon, 4. Leleu ; 3. Thomas, 2. Bonnot (cap.) , 1. Camara.

Remplaçants : 16. Ma’afu, 17. Jacquot, 18. Burger, 19. Vincent, 20. Baska, 21. Olender, 22. Gontineac, 23. H.N’Diaye.

Infirmerie : JT Jackson et Psalm Wooching ont réintégré le groupe d’entraînement, Jean-Charles Astle, absent deux semaines au moins encore (épaule), Alex Tarus, lui aussi est sur le retour. Les opérés que sont Samuel Maximin et Kevin Milhorat (qui se fait retirer plaque et vis à la main) seront de retour sous trois semaines. Les deux jeunes Ewan Clement, se remet de douleurs pectorales, et Lucas Poisson d’une commotion avec les espoirs subie la semaine dernière.

Vannes : 15. Camou ; 14. Hulleu, 13. Freitas, 12. Costossèque, 11. Gratien ; 10. Lafage, 9. Percillier ; 7. Gorrissen (cap.), 8. Boulier, 6. Pedemonte ; 5. Johnson, 4. Iachizzi ; 3. Kité, 2. Blanchard, 1. Berguet.

Remplaçants : 16. Blanchard, 17. Bordelai, 18. Marks, 19. Leroux, 20. Bazin (ou Zabalza), 21 Burgaud, 22. Etienne, 23. Afoa.

Infirmerie : pour ce deuxième déplacement, c’est un RCV revu et corrigé qui prendra la route de la Normandie. Vilaseca, Zabalza (?), J. Edwards (suspendu), M. Edwards, Bordelai Gouaux, Bessonart, restent à quai. Grand retour et première titularisation pour Gratien, Percillier, Iachizzi et Berguet et un turn over au spectre élargi avec pas moins de huit joueurs concernés. Seul six du XV de départ contre Biarritz sont reconduits (Camou, Hulleu, Freitas, Lafage, Gorrissen, Pedemonte).

Colomiers - Aix-en-Provence

Colomiers : 15. Girard ; 14. Rokoduguni, 13. Perrin, 12.Campagnaro, 11. Auriac ; 10. Javaux, 9. Seguela ; 7. Ponpon, 8. Lescure, 6. Coletta (cap.) ; 5. Ricard, 4. Granouillet ; 3.Fepulea’i, 2. Larrieu, 1. Dubois.

Remplaçants : 16. Elliot, 17. Djehi, 18. Thomas, 19. Peysson, 20.Pacheco, 21. Gori, 22. Moro, 23. Sheklashvili.

Infirmerie : le déplacement à Rouen a fait quelques dégâts du côté de la Colombe. Valentin Saurs (plaie à la tête) et Hugo Pirlet (pectoral) intègrent donc l’infirmerie.Paul Pimienta, touché au genou lors d’un entraînement la semaine passée sera absent pour une durée de trois semaines au moins.Même chose pour le troisième ligne Romain Bézian.De leurs côtés, Palisson, Whetton et Maurino devraient être de retour pour le prochain bloc.

Provence Rugby : 15. Lapègue ; 14. Bouhedjeur, 13. Betham, 12. Marrou, 11. Bly ; 10. McPhillips, 9. Ruru ; 7. Taieb (cap.), 8. Axtens, 6. Piazzoli ; 5. Chartier, 4. Dufour ; 3. Tagi, 2. Martin, 1. Wegrzyn.

Remplaçants : 16. Kessler, 17. Nostadt, 18. Nkinsi, 19. Suta, 20. Cazenave, 21. Selponi, 22. Sanday, 23. Vernet.

Infirmerie : capitaine à Aurillac, le troisième ligne Charles Malet est sorti blessé à l’épaule. Il sera donc indisponible pour ce déplacement à Colomiers mais pourrait également manquer la réception de Soyaux-Angoulême vendredi prochain. Le demi d’ouverture Johnny Mc Phillips est, quant à lui, de nouveau disponible. Enfin, le troisième ligne international anglais Harrison, poursuit sa remise en forme, sa réathlétisation sous les yeux avisés des préparateurs physiques et du staff médical.

Montauban - Agen

Montauban : 15. Tuculet ; 14. Vici, 13. Bonnefond, 12. Mathy, 11. Guillemin ; 10. Bosviel, 9. Venter ; 7. Witt, 8. Giorgadze, 6. Quercy (cap.) ; 5. Paulino, 4. Gimeno ; 3. Burduli, 2. Deligny, 1. Seyrolle.

Remplaçants : 16. Feltrin, 17. Agnési, 18. Vaotoa, 19. Momo, 20. Delord, 21. Tupuola, 22. Pujol, 23. Renaud.

Infirmerie : initialement titulaire, Tedo Abzhandadze a été victime d’un choc à la tête lors d’un entraînement et manquera finalement la réception d’Agen. Uanvivi, victime d’une commotion contre Carcassonne est lui aussi out pour ce match. Ensuite, Sapiac compte encore certaines blessures connues comme Firmin (coude) et Salle (cheville) qui sont en phase de reprise, tout comme Manukula. Malafosse est toujours touché au dos, Laval à la cuisse. Enfin, Solveyra (voûte plantaire) et Galala (genou) sont encore absents.

Agen : 15. Buttin ; 14. Joseph, 13. Belan, 12. Ramoka, 11.Railevu ; 10. Lagarde (cap.), 9. Takulua ; 7. Olmstead, 8. Devergie, 6. Duputs ; 5. Demotte, 4. Maksymiw ; 3. Hamadache, 2. Martinez, 1. Guion.

Remplaçants : 16. Sosene-Feagai, 17. Barrington, 18. Vernet, 19. Lokotui, 20. Idjellidaine, 21. Vincent, 22. Gerber, 23. Burin.

Infirmerie : en ce début de saison, l’infirmerie est quasiment vide. Kolinio Ramoka est de retour, tout comme Jean-Marcellin Buttin. Antoine Erbani est jugé encore un peu juste. Blessé à l’épaule, il devrait revenir la semaine prochaine contre Colomiers. Seul Loris Tolot est à l’infirmerie après un petit coup reçu face à Grenoble. Le capitaine de ce groupe, Vincent Farré, a été ménagé cette semaine, lui qui ne se ménage pas justement sur le terrain. Il sera de retour rapidement.

Carcassonne – Béziers

Carcassonne : 15. Clavières ; 14. Marty, 13. Plessis-Couillaud, 12. Aguillon, 11. Dulon ; 10. Mouchous, 9. Marquès (cap.) ; 7. Annetta, 8. Herjean, 6. Harley ; 5. Landman, 4. Manchia ; 3. Bekoshvili, 2. Carbou, 1. Martinez.

Remplaçants : 16. Sa, 17. Mavinga, 18. Carroll, 19. Onambélé, 20. Anon, 21. Hilsenbeck, 22. Jasmin, 23. Boyadjis.

Infirmerie : la victoire face à Montauban, a laissé quelques traces physiques. Pierre Aguillon touché aux côtes, est pour l’heure opérationnel. Dans l’hypothèse d’une défection, Martin Dulon évoluerait au centre de l’attaque, Benoit Jasmin se retrouverait à l’aile de l’attaque. Le flanker, Tim Agaba soigne une gastro. En cas de forfait, il serait remplacé par Gregory Annetta. Le numéro 8, Etienne Herjean a été diminué par une béquille reçue vendredi soir. Il devrait normalement tenir sa place.

Béziers : 15. Lorre ; 14. Votu, 13. Espeut, 12. Poi, 11. Costa Storti ; 10. Uruty, 9. Valentine ; 7. Massot, 8. Koen, 6. Barrère (cap.) ; 5. Maamry, 4. Bitz ; 3. Hagan, 2. Estériola, 1. Fernandes.

Remplaçants : 16. Arnoldi, 17. Akhaladze, 18. Barnard, 19. Gunther, 20. Goillot, 21. Dreuille, 22. Lemardelet, 23. Meyer.

Infirmerie : Pierre Gayraud fut victime d’une côte cassée face à Mont-de-Marsan alors qu’Adrien Latorre contracta une grosse entorse de la cheville. Jon Zabala éprouve encore quelques difficultés depuis son protocole commotion, tandis que John Madigan est en phase de reprise. Yannick Arroyo (mollet), John-Henry Fincham (talon d’Achille), Gillian Benoy (épaule), Paul Alquier (cuisse) et Yvan Lalevée (genou) sont toujours aux soins. Retour de Jean-Victor Goillot qui n’était plus apparu dans le groupe depuis octobre 2021.

Soyaux-Angoulême – Aurillac

Soyaux-Angoulême : 15. Lafitte, 14. Raivono, 13. Mau, 12. Lafon, 11. Lestremau ; 10. Botica, 9. Saubusse ; 7. Texier, 8. Va’aï, 6. Gibouin (cap.) ; 5. Roux, 4. Nabou ; 3. Dahir, 2. Bidart, 1. Odishvili.

Remplaçants : 16. El Ansari, 17. Boutemmani, 18. Beukeboom, 19. Martins, 20. Bau, 21. Naqiri, 22. Le Gall, 23. Diakité.

Infirmerie : si Odishvili est de nouveau apte après sa commotion face à Vannes lors de l’ouverture du championnat, que Jarmouni ainsi que Boutemmani ont retrouvé l’entraînement et devraient pouvoir postuler très rapidement et qu’Avei se rapproche de la phase de reprise, Kumbiraï est toujours sur le flanc, rejoint par Kitwanga, (victime d’une commotion), El Ansari et Le Guen. Les ouvreurs Ugalde et Tugayé sont toujours à l’infirmerie. Le talonneur Rayne Barka recruté cette semaine en provenance de Pau fait sa première apparition dans le groupe.

Aurillac : 15. Neisen ; 14. Minguillon, 13. Yobo, 12. Niko, 11. Gogoladze ; 10. Aucagne, 9. Bouyssou ; 7. Cambon, 8. Maituku (cap.), 6. Masterson ; 5. Singer, 4. Rolland ; 3. Kartvelishvili, 2. Smith, 1. Plantier.

Remplaçants : 16. Lachaud, 17. Rodgers, 18. Javakhia, 19. Tison, 20. Alania, 21. Palmier, 22. Powell, 23. Daniel.

Infirmerie : retour aux affaires toujours retardé pour Pierre Le Huby et David Delarue. Touché en début de semaine dernière au pied, Maxime Profit est en convalescence. Quant à AJ Coertzen, son épaule le fait un peu souffrir donc aucun risque pour l’arrière de poche sud-africain. Malgré une alerte au dos face à Aix, Eoghan Masterson sera lui opérationnel. Le staff devrait légèrement faire tourner, avec les premières titularisations pour les champions de France espoir Théo Cambon et Antoine Aucagne.

Biarritz – Mont-de-Marsan

Biarritz : 15. Lonca ; 14. Speight, 13. Morgan, 12. Tomane, 11. Barry ; 10. Herron, 9. Germain ; 7. Augry, 8. Jalagonia, 6. Francoz ; 5. Dyer, 4. Aliouat ; 3. Tabidze, 2. Sauveterre, 1.Millar (cap).

Remplaçants : 16. Renaud, 17. Erdocio, 18. Tyrell, 19. Hebert, 20. Couilloud, 21. Jonas, 22. Dixon, 23. Tchelidze.

Infirmerie : Azariashvili (ligaments croisés), Samaran (kyste au coccyx) et Nutsubidze (ménisque) vont être absents entre deux et quatre mois. Soury (déchirure au mollet) en a encore pour un mois. O’Callaghan (genou) et Perraux (côtes) ont terminé ce bloc. Ma’afu (cervicales), Cadot (double fracture du nez), El Fakir (genou), Taofifenua (déchirure au quadriceps), Bosch (malade) et Martin (tendinite) sont forfaits. Vergnaud poursuit sa rééducation après son problème au talon, il est espéré fin novembre. Motoc (rupture du tendon de la voûte plantaire) ne reviendra pas avant six à huit semaines. Tomane et Aliouat sont de retour dans le groupe.

Mont-de-Marsan : 15. Laousse-Azpiazu ; 14. Sayerse, 13. Curtis, 12. Even, 11. Naituvi ; 10. Du Plessis (cap.), 9. Doan ; 7. Banos, 8. Faleafa, 6. Brethous, ; 5. Ostrikov, 4. Cedaro, 3. Gajion, 2. Labouyrie, 1. Currie.

Remplaçants : 16. Latterrade, 17. Bultel, 18. Garrault, 19. Wavrin, 20. Loustalot, 21. De Nardi, 22. Espagnet, 23. Lalanne.

Infirmerie : Innocente, Alvès, Hézard et Cabannes ne seront pas opérationnels pour cette rencontre mais devraient pouvoir postuler dans les jours à venir. Ce sera un peu plus long pour Gonzalez, Durand et Renda. Pialot et Wakaya sont eux aussi aux soins. James Hart continue sa préparation spécifique et ne devrait pas tarder à reprendre la compétition. On notera la première titularisation d’Ambrose Curtis au centre et de Pierre Sayerse à l’aile ainsi que le retour dans le groupe de William Wavrin.