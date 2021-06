1. Sacha Lotrian

Perpignan - 20 ans - 1m80 - 100kg - France

20 ans seulement, et déjà une saison à 29 matchs sous les couleurs d’une équipe finaliste de Pro D2 : on voit mal comment Lotrian aurait pu ne pas figurer dans ce XV. International français U20 (5 sélections, 1 essai), le jeune pilier a réalisé une saison pleine du côté de l’USAP. Solide et mobile, le Catalan a la particularité d’avoir joué au poste de demi de mêlée jusqu’en juniors. Il pourrait connaître sa trentième feuille de match de l’exercice en cours samedi, à l’occasion de la finale face au BO.

Pro D2 - Sacha Lotrian (USAP)Icon Sport

2. Lucas Peyresblanques

Biarritz – 23 ans – 1,81m – 103kg - France

Débarqué à 15 ans au Biarritz Olympique, Lucas Peyresblanques, d’abord numéro 8, est ensuite repositionné au poste de talonneur. Remplaçant derrière Da Ros ou Ruffenach tout au long de la saison, le jeune landais (23 ans) a signé quelques grosses performances cette saison avec trois essais au compteur. Montant progressivement en puissance, il a démarré la rencontre de barrages face à Grenoble et a inscrit un essai en sortie de maul, tout en mettant systématiquement son équipe dans l’avancée. A Vannes, en demi-finale, il fait une entrée remarquée, et c’est lui qui perce le rideau breton après la sirène, avant de transmettre pour l’essai biarrot. Polyvalent, redoutable gratteur et ''plein de gaz'', il a été un impact player tout au long de la saison dans les rangs du BO.

3. Thomas Laclayat

Oyonnax - 23 ans - 1m75 - 117kg - France

Si à gauche, Sacha Lotrian semble avoir franchi une étape, à droite, Thomas Laclayat a fait un pas de géant. Il faut dire qu’à 23 ans, le joueur d’Oyonnax a eu un peu plus l’opportunité de grignoter du temps de jeu les années précédentes, avant de vraiment exploser cette année. Lui qui a connu quelques apparitions en Top 14 avec l’USO a désormais fait de la Pro D2 son jardin. 29 matchs, dont 20 titularisations : il est l’un des joueurs les plus utilisés à son poste dans le championnat.

PRO D2 - LaclayatIcon Sport

4. Théo Hannoyer

Valence-Romans – 24 ans – 1,98 m – 122kg - France

Le Bourguignon a réalisé une saison pleine sous les couleurs de Valence-Romans, qu'il porte depuis trois saisons maintenant. Dans cet exercice 2020-2021, celui qui est passé par toutes les équipes de France de jeunes, a confirmé ce qu'on avait pu entrevoir lors de la saison passée avant l'arrêt des championnats : il est le patron au poste de deuxième ligne, comme en atteste ses 22 matches disputés dont 19 en tant que titulaire. En vu individuellement, il n'a pu empêcher la relégation des Dromois en fin de saison (15e). La saison prochaine, il retournera à Castres, club pour lequel il a joué de 2015 à 2018.

5. Alban Roussel

Perpignan - 22 ans - 1m96 - 110kg - France

Aux côtés de l’expérimenté Piula Faasalele, le gamin de l’USAP a pris encore plus d’envergure cette saison. Il cumule plus de 1300 minutes de jeu au poste de deuxième ligne en 2020-2021 et fait valoir son efficacité dans le "travail de l’ombre" ainsi que de vraies qualités dans le domaine aérien. Avec entre autres Damien Chouly pour l’encadrer, il a encore de quoi progresser sur ce point, pour mettre à profit son énorme potentiel en touche. Un potentiel si important que le Rugby Club Toulonnais se serait intéressé à lui en cours de saison, et le jeune deuxième-ligne a finalement choisi l'UBB pour continuer sa progression l'an prochain.

Roussel et Taofifenua courtisés, Moreaux prolonge, Javaux à Colomiers... Les coulisses du mercatoIcon Sport

6. Grégoire Bazin

Vannes – 21 ans – 1,93m – 97kg - France

Il a pu gouter à ses premiers matches en Prod D2 l'an passé, mais c'est cette saison qu'il a pu s'épanouir un peu plus sur les flancs de la mélée du RC Vannes. Troisième ligne aérien, plutôt coureur, celui qui est arrivé au club en 2017 en provenance de Nantes, a prolongé récemment pour trois saisons supplémentaires, pour continuer son apprentissage du haut-niveau au stade de la Rabine. Même s'il a eu quelques pépins physiques, ses 10 matches titulaires sur les 11 rencontres disputées montrent la place de choix qu'occupe le jeune flanker au sein du RCV, quand il est en pleine forme.

7. Beka Saghinadze

Aurillac - 22 ans - 1m92 - 108kg - Géorgie

Dans le plus pur style géorgien, Beka Saghinadze a fait du gros boulot dans le Cantal. Rugueux, costaud, assoiffé de plaquages, l’Aurillacois a cumulé une petite quinzaine de titularisations. Un temps de jeu pas si conséquent que ça au final, pourrait-on se dire… Mais ce serait oublié que le flanker a disputé 7 matchs avec son équipe nationale, réduisant forcément son temps de jeu en championnat. Le joueur des Lelos commence ainsi à devenir un titulaire indéboulonnable avec la Géorgie. Ses performances en Pro D2 comme avec la sélection l’ont même conduit à s’engager avec le LOU, pour l’année prochaine.

8. Clément Doumenc

Carcassonne – 24 ans – 1,83m – 97kg - France

Pour sa quatrième saison avec l'US Carcassonne en Pro D2, Clément Doumenc s'est cette fois-ci imposé comme une pièce indispensable dans l'effectif audois. Titulaire sur 19 des 27 matches auxquels il a participé, il a signé 6 essais. Tantôt troisième-ligne centre, troisième ligne aile et même au poste de premier centre, le pur produit de la formation carcassonnaise a franchi un palier sur les terrains de deuxième division cette saison. A la pointe du combat avec son casque vissé sur la tète, il est en partie responsable de la belle saison de l'USC (8e).

PRO D2 - Doumenc (Carcassonne)Icon Sport

9. Barnabé Couilloud

Biarritz - 22 ans - 1m78 - 80kg - France

Coupé dans son élan par l’arrêt des championnats l’an dernier, Barnabé Couilloud est revenu bien décidé à montrer l’étendue de son talent. Le petit frère de Baptiste n’a manqué que deux rencontres cette saison, faisant de lui le demi de mêlée biarrot le plus utilisé. Une confiance facilitée par sa progression dans la gestion des matchs, lui, le numéro 9 joueur et hyperactif. Désormais, il est peut-être temps pour lui de rejoindre son aîné en Top 14. Le natif de Lyon a en tout cas tout fait pour, en se montrant décisif avec Biarritz en phases finales. Couilloud a en effet inscrit un essai contre Grenoble en barrage, un autre contre Vannes en demie, et a également donné une passe décisive à Stark pour l’essai de la victoire la semaine dernière.

10. Thomas Vincent

Aurillac – 21 ans – 1,85m – 82kg - France

Le Stade aurillacois a lutté jusqu'au bout pour assurer son maintien en Pro D2, une saison qui a certainement du beaucoup apporté en expérience à Thomas Vincent, jeune ouvreur, débarqué dans le Cantal en début de saison, en provenance d'Agen. Auteur de 22 points face à Vannes lors du premier match de la saison, l'ouvreur n'a ensuite pas laissé une chance à la concurrence en démarrant 19 de ses 23 matches disputés pour un total de 158 points et 4 essais. Derrière le buteur maison Thomas Salles (202 pts) mais tout de même prometteur, pour un numéro 10 qui retrouvera Agen l'an prochain, avec une belle opportunité de s'y imposer en tant que titulaire.

Pro D2 - Thomas Vincent (Aurillac)Icon Sport

11. Matthys Gratien

Vannes - 22 ans - 1m70 - 80kg - France

À l’image de son équipe, l’ailier Matthys Gratien a réalisé un excellent exercice. En 2019-2020, sa saison partait déjà sous de bons auspices, avec 5 essais en 11 matchs. Le Vannetais a répondu à une partie des attentes placées en lui. Excellent finisseur, le bambin est parvenu à passer la ligne sept fois en 19 apparitions, ce qui constitue un excellent ratio. Titulaire, mais éliminé en demi-finale, Gratien devra - comme Vannes - confirmer son solide bilan, la saison prochaine.

12. Lucas Mensa

Valence-Romans – 25 ans – 1,83m – 93 kg - Argentine

S'il y a bien deux joueurs qui ont surnagé dans l'exercice compliqué de VRDR cette saison, ce sont les Argentins Segundo Tuculet et Lucas Mensa. Le deuxième, débarqué cette année dans la Drome, a été l'un des meilleurs centres du championnat, avec une efficacité redoutable. Auteur de 6 essais, dont 5 dans les six dernières journées, dans un sprint final qui n'a malheureusement pas souris à Valence-Romans, le Puma a montré ses qualités de franchisseur et de vitesse avec le numéro 12 dans le dos. En attendant d'intéressé certaines cylindrées du Top 14, Mensa restera en deuxième division la saison prochaine puisqu'il s'est engagé avec le Stade montois.

Valence Romans - MensaIcon Sport

13. Maxime Espeut

Béziers - 21 ans - 1m88 - 90kg - France

Certes, Espeut n’a que très peu joué au centre cette saison (4 fois ; il évolue surtout à l’aile), mais il fallait bien que l’on fasse apparaître la pépite biterroise dans ce XV. Avec une vingtaine de titularisations dans les jambes, le trois-quarts polyvalent a réellement passé un cap cette saison, lui qui n’avait fait que cinq petites apparitions lors de l’exercice précédent. Il a cette fois soigné ses statistiques, en allant 7 fois à dame, ce qui fait de lui le meilleur marqueur d’essais de l’ASBH.

14. Ange Capuozzo

Grenoble – 22 ans – 1,78m – 76kg - Italie

Il avait montré de belles choses l'an passé mais c'est véritablement cette saison qu'Ange Capuozzo a pris une nouvelle dimension. Avec 10 essais, l'ex international U20 Italien, avec une formation iséroise, a terminé meilleur marqueur ex-aequo avec le Catalan Jean-Bernard Pujol. Explosif, vif, et attiré par les espaces, celui qui peut autant évoluer à l'arrière que sur une aile ne devrait pas rester longtemps en Pro D2 tant il suscite les convoitises à l'échelon supérieur.

Ange Capuozzo (FC Grenoble)Icon Sport

15. Melvyn Jaminet

Perpignan - 21 ans - 1m80 - 77kg - France

Incontestablement l’un des meilleurs joueurs de l’exercice 2020-2021, le Varois d’origine a éclaboussé le championnat de son talent. Intelligent, rapide, fin relanceur, très bon au pied… Jaminet a tout l’attirail d’un arrière de haut niveau. Pour sa toute première saison pleine, il a gavé les amateurs de Pro D2 de ses courses à grandes enjambées, de ses plongeons dans l’en-but (8 essais) et de ses coups de pied précieux (6e au classement des buteurs). Très loin d’être étranger à l’excellente saison des Sang et Or, Melvyn Jaminet sera à coup sûr l’un des facteurs X de la prochaine finale.

Par Dorian VIDAL et Jules POQUET