Ils avaient fait le choix de la fraicheur les Oyomen, rejoignant le Pays Basque en avion pour mettre toutes les chances de leur côté. Et bien leur en a pris. Car ils sont finalement montés en puissance dans cette rencontre pour signer un très précieux succès, dans une période qui voyait davantage les hommes de Joe El Abd alterner le bon et le moins bon. Défaits par Perpignan à Charles-Mathon – malgré de belles intentions – ils ont cette fois su convertir ces bonnes choses en points.

Car Biarritz, c’était sept victoires sur les huit derniers matchs et surtout une certaine solidité face aux gros, à l’image de cette victoire dans l’Ain au match aller. Mais les Haut-Bugistes ont pris leur revanche, malgré un retard rapide de 14 points suite à deux essais de John Dyer (6’, 7-0) et Gavin Stark (13’, 14-0), notamment en profitant des errements de la défense adverse. Au final, le BO s’incline de 13 points et manque l’occasion de de conforter sa troisième place face à un rival.

7 essais, des attaques qui prennent le dessus

Les manquements défensifs des Aindinois en début de partie n’ont cependant pas masqué les capacités à trouver de l’avancée, et à réagir. En 6 minutes, le match s’emballe puisque Loïc Credoz en force (22’) et Chris Feauai en bout de ligne (26’) trouvent la faille pour Oyonnax, deux réalisations entrecoupées d’un autre essai de James Hart suite à un ballon arraché et une différence d’un John Dyer souvent dans les bons coups dans ce match (24’). En ajoutant à cela les points au pied de Lionel Beauxis (6 sur 7 au final), l’écart n’est que d’1 point à la pause (21-20).

L’énorme envie d’Oyonnax fait la différence au retour des vestiaires, entre les ballons récupérés par Etienne Herjean ou encore le bon travail de la charnière. La défense oyonnaxienne sert les rangs, et ce sont Jérémy Gondrand en sortie de mêlée (47’) et Josh Tyrel sur un « pick and go » (51’) qui font basculer le duel. Les occasions restent nombreuses, pour autant Oyo gère bien son avance. Les débats en conquête sont sur courant alternatif, même si aux points ce sont bien les visiteurs qui ont plus souvent posés des soucis à l’adversaire que ce soit en touche ou en mêlée.

Au final, Oyonnax fait donc la très belle opération et surtout soigne sa tête en plus de son bilan comptable. Car cette victoire sur le terrain d’un gros est surement ce qui lui manquait pour véritablement se démarquer et exister dans cette lutte pour les toutes premières places. Tandis que Biarritz, qui prend un petit coup sur la tête, reste quand même bien installé à la troisième place mais sera désormais attendu au tournant.