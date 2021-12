#1 Tuculet, d'un en-but à l'autre il n'y a presque qu'un pas...

Après Ntamack face aux All Blacks, c'est le trois-quart argentin de l'USM qui s'est offert une superbe relance de son en-but face à Bayonne lors de la 14e journée du championnat. Alors que les Bayonnais sont à quelques centimètres de l'en-but des Montalbannais, Tuculet récupère et décide de jouer au pied. Un coup de pied par dessus parfaitement réalisé qui permet à Salles de prendre de la vitesse sur l'extérieur. Au soutien Tuculet récupère et ne laisse pas moins de trois bayonnais sur le carreau pour aller inscrire son deuxième essai de la saison.

#2 À l'USC, Jasmin en mode supersonique

C'est un véritable exploit personnel au départ d'une action collective. Après une touche et un maul bien mené l'USC prend l'avantage. Les Audois avancent et quand le ballon arrive à l'aile, Benoit Jasmin ne passe pas par quatre chemins. Le trois-quart fait un tout droit au milieu de trois Biterrois qui ont semble-t-il décidé de le regarder passer. Jasmin est lancé et personne ne le rattrapera. L'ailier porté par la ferveur du derby inscrira un doublé au cours de ce match.

#3 Nevers où la force collective

Pour le compte de la 12e journée, Nevers recevait Bourg-en-Bresse. 4e minute de jeu première touche pour Nevers qui va en profiter pour ouvrir le score. C'est une superbe action collective qui va se mettre en marche, d'abord avec Ambadiang qui perce littéralement la défense des promus et se retrouve à l'entrée des cinq mètres adverses. Par la suite la bonne lecture de Cazenave fait la différence, le demi de mêlée écarte sur sa droite et quelques passes plus tard Fraser est à la conclusion.

#4 Une pénalité à 5 point pour l'ASBH

Le jeu au pied est devenu un atout précieux et les joueurs ne s'en privent pas ces derniers temps. À Béziers, Lionel Beauxis tente un coup en jouant vite une pénalité. Un coup de pied parfaitement dosé qui arrive dans les bras de Maxime Espeut qui n'a plus qu'à se jeter dans l'en but. L'action n'est peut-être pas spectaculaire, mais qu’est-ce que c'est bien joué !

#5 Colomiers et le sens de la tactique

Dans ce match, Aurillac n'a pas marqué le moindre point sur la pelouse du stade Michel-Bendichou. Pour autant, les Cantaliens ne se sont pas laissés faire avec une défense bien en place. Et alors que Colomiers bute justement sur cette défense, le collectif et les tactiques l'emportent. Les combinaisons s'enchaînent et surprennent les Aurillacois qui se retrouvent dépassés par la puissance de Saurs qui perce et qui remettra à l'intérieur pour Coletta qui inscrira son premier essai de la saison.