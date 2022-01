Avec 13 victoires cette saison, les Montois sont idéalement placés dans la course à la montée. Le club n'a jamais été aussi proche de retrouver l'élite, 10 ans après l'avoir quitté. Ce soir, les jaune et noir recoivent Narbonne au stade André et Guy Boniface, histoire d'asseoir encore un peu plus sa légitimité dans la course à la montée.