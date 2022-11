Prêté par l'Aviron, Kaminieli Rasaku a en septembre dernier remporté la Coupe du monde à 7 et été désigné meilleur joueur du tournoi. Arrivé dans la foulée à Bayonne, il n'a disputé qu'un seul match avec les Basques, au cours duquel il a inscrit un essai et été sanctionné d'un carton jaune. De son côté, Veresa Toqovu Ramototabua a également disputé qu'un seul match avec le Stade français cette saion. Pouvant évoluer au centre ou en troisième ligne, Mont-de-Marsan pourrait bénificier de sa technique balle en main et de ses dimensions physiques plus qu'intéressantes.