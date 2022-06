Le Rugby Club de Vannes change de logo. Un logo rempli de symboles et lié à l'histoire du club et de la région bretonne.

En forme de blason, le logo reprend la forme des armoiries de la ville de Vannes. Le blason met en avant des valeurs d'union et exprime un sentiment d'appartenance. Les deux ballons de rugby entremêlés au centre du blason symbolisent la force collective et la solidarité entre la section amateur et professionnelle du club. Ils rappellent également les entrelacs, le noeud sans fin, illustrant la devise du club : "Notre histoire ne s'arrête jamais".

Enfin, la typographie utilisée est un hommage à Jan Prito, pionnier de l'imprimerie, originaire de Pipriac près de Rennes. Une version en langue bretonne du logo a aussi été créée et sera utilisée pour certains évènements.