Leinster – La Rochelle

Affiche d’une demi-finale mémorable l’an passé, ce Leinster – La Rochelle est cette saison la finale de la Champions Cup, au Stade Vélodrome. Un choc franco-irlandais dans lequel le combat, notamment devant, risque d’être au centre des préoccupations. Les Leinstermen ont donné une leçon de rugby au Stade toulousain pour se hisser en finale, et apparaissent comme les favoris légitimes face à des Rochelais qui risquent d’être privés de cadres comme Tawera Kerr-Barlow ou Victor Vito. La forme actuelle des hommes de Léo Cullen, et les quelques petits doutes rochelais nous font pencher la balance en faveur des Celtes. Nous aussi, nous donnons un avantage aux Irlandais, dans une finale qui pourrait tout de même être serrée.

Notre pronostic : victoire du Leinster

Lyon - Toulon

Dans un Vélodrome qui devrait flirter avec les 50 000 spectateurs, ce choc en rouge et noir promet. Avec le départ de Pierre Mignoni en fin de saison, le Lou arrive peut-être à la fin d’un petit cycle. Côté varois, c’est une nouvelle ère qui a démarré en fin d’année dernière, avec l’arrivée de Franck Azéma. Ce dernier sera d’ailleurs rejoint cet été par… Pierre Mignoni.

Nul doute, donc, que les Lyonnais souhaiteront offrir une belle porte de sortie à leur manager. Les Toulonnais voudront quant à eux briser le signe indien, le club ayant chuté à trois reprises en finale de Challenge Cup (2010, 2012, 2020), sans jamais parvenir à s’imposer.

Au vu de la forme actuelle et du léger avantage du terrain (le match a lieu à Marseille), nous voyons toutefois le RCT l’emporter. Doté d’une véritable armada depuis le retour de ses blessés, le club varois marche sur l’eau depuis plusieurs semaines, enchaînant les victoires en Coupe d’Europe et en championnat. On se souvient notamment de la fessée infligée au Lou en avril dernier, au Matmut Stadium Gerland (43-10).

Notre pronostic : victoire de Toulon

Bayonne – Oyonnax

Ils se sont tenu la bourre toute la saison pour savoir qui serait deuxième et qui serait troisième du championnat. Bayonne et Oyonnax se retrouvent finalement en demi-finale, au stade Jean-Dauger. Tombeurs de Colomiers en barrage, les Oyomen enchaînent les matchs importants depuis plusieurs semaines et devraient être un peu plus émoussés que les Basques qui ont eu droit à une semaine de repos. L’avantage du terrain pourrait aussi faire la différence pour l’Aviron, en quête d’un retour en Top 14 l’an prochain. Ils sont nos favoris.

Notre pronostic : victoire de Bayonne

Mont-de-Marsan - Nevers

Dominants et réguliers tout au long de la saison de Pro D2, les Montois s’avancent en grands favoris de cette demi-finale. En face, Nevers a également fait partie des costauds du championnat, terminant à la quatrième place de la phase régulière et s’imposant contre Carcassonne en barrage.

Mais cette saison, les Landais n’ont jamais perdu dans leur antre. Ils y ont même assez rarement été inquiétés, puisqu’ils n’ont concédé que deux bonus défensifs sur leur terrain. De l’autre côté, l’USON ne s’est imposé que deux fois à l’extérieur cette saison, contre Bourg (15e) et Rouen (14e). Emmenés par le talentueux Léo Coly, nous voyons donc les Montois assumer leur statut de leader et s’imposer au Stade André et Guy Boniface.

Notre pronostic : victoire de Mont-de-Marsan