Les Landais ont mieux entamé le premier acte, dominant offensivement, privant les Perpignanais de solutions avec une bonne défense et avec une conquête légèrement dominante. Logique que Naituvi après un petit coup de pied par-dessus récupéré dans les 22m soit allé marquer le premier essai très précoce.

Mais les joueurs du président Rivière ont continué de mettre la pression au pied ou jouer seulement les bons coups. Ainsi, après une bonne possession, Eru, en position d’ailier gauche a raffuté trois adversaires en force et en vitesse pour aller marquer en coin un incroyable essai. Résultat : l’Usap a mené 13-7 à la mi-temps avec un certain réalisme. En deuxième partie de match, Perpignan a eu tendance à dominer en possession, occupation et puissance. Les maladresses ont ralenti sa volonté de marquer un deuxième essai synonyme de coup de massue sur la tête du SMR.

Premier succès à Boniface en Pro D2

Mais à la 67e minute, Jaminet a tout de même rajouté trois points pour un mini break à 16-7, sachant que la défense et le banc de touche des hommes d’Arlettaz ont fait du bien. Jaminet aussi a fait du bien dans la mesure où l’arrière révélation de la saison a aussi marqué l’essai du gros break après une touche, des charges et un essuie-glace des trois-quarts où le N°15 a fait parler ses jambes (23-7). Mais les Stadistes ont bu le calice jusqu’à la lie, Deghmache marquant un dernier essai (78e) après touche et charges au près.

30-7 a donc été le score final sans bonus en faveur de l’Usap dont la dernière victoire dans les Landes et en Top 14 remontait à 2013 (les Catalans n’ayant jamais gagné au stade Boniface en Pro D2). Avec un bilan de 6 victoires en 8 déplacements cette saison, les Sang et Or poursuivent leur solide marche en avant. Lors de la prochaine journée, ils recevront Colomiers quand les Landais recevront encore Aurillac, sachant que les joueurs de Tastet et Talès ont trois matches en retard, covid oblige. Deux duels contre des concurrents directs en ambitions de fin de saison.