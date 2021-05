Il y a des joueurs qui impressionnent quand on les voit jouer. Francis Saili fait partie de ceux-là. Par sa capacité à faire gagner son équipe, sa force physique, son talent et son intelligence de jeu, le All Black (2 sélections) fait partie des meilleurs joueurs de cette Pro D2. Tellement fort, qu’on se demande presque comment cet athlète (1m80, 100kg) n’évolue pas au plus haut échelon du rugby français. Mais peut-être que celui qui a prolongé son contrat sur la côte basque jusqu’en 2024 découvrira le Top 14 dès l’année prochaine avec les Rouge et Blanc. Pour cela, il faudra assurer en cette fin de saison.

Mais assurer, Saili l’a déjà fait tout au long de ces 29 journées de Pro D2. Le centre expérimenté (30 ans) est la bonne pioche du dernier mercato biarrot. Arrivé des Harlequins, il a disputé 22 matchs cette saison sous les ordres de Nicolas Nadau, tous en tant que titulaire ! Élément indispensable de l’équipe, il a notamment inscrit cinq essais et a grandement participé à la belle saison de Biarritz, actuel 3e du championnat.

Excessivement complet

Ses points forts ? Il y en a beaucoup. D’abord, il faut parler de ses qualités balle en main "Attaquer fait partie de mon poste, tout comme marquer des points. Mon jeu est construit autour de ça", confiait-il dans les colonnes du Midi Olympique. Très fort physiquement, il allie parfaitement puissance, vitesse et intelligence de jeu, ce qui le rend assez indéfendable. Souvent envoyé en premier attaquant des 3/4 biarrots, Saili crée toujours ou presque de l’avancée et attaque parfaitement les intervalles.

Très adroit ballon en main, il connaît surtout très peu de déchets dans son jeu. Rares sont les passes dans les chaussettes ou autres ballons tombés lorsqu’il prend des initiatives. L’ancien des Blues et du Munster notamment sait toujours bonifier un ballon, quelle que soit sa position sur le terrain. "Il a une grosse technique, et il lit très bien le jeu, décrit son frère Peter, troisième ligne centre de VRDR. Il est un des attaquants clé de son équipe." Un statut d’épouvantail qui fait d’ailleurs que Francis Saili est très souvent ciblé par les défenses adverses, qui se resserrent autour de lui. Il consomme alors des défenseurs et permet au jeu biarrot d’avoir plus d’espaces par la suite.

Et défensivement, ce n’est pas tout mal non-plus. Comme dit précédemment, Francis Saili possède un gros physique lui permettant de stopper n’importe quel joueur qui se présente face à lui. Intelligent, il utilise son sens du placement et son expérience pour faire du bien à sa ligne défensive et aussi distribuer de gros caramels. "Il a un bon équilibre entre l’attaque et la défense", reconnaît son frère.

État d’esprit, talent et expérience, le parfait mélange

Francis Saili est tellement complet que Peter a lui-même du mal à lui trouver des défauts : "Son français peut-être (rires). Sur le terrain, il pourrait améliorer son jeu au pied." D’ailleurs, la présence de Peter en France a été l’un des facteurs de la venue de Francis en Pro D2, l’année dernière. "Jouer contre mon frère fait aussi partie des raisons qui m’ont encouragé à rejoindre la France", détaille le All Black. Peter confirme : "Nous avions déjà joué ensemble avant, mais nous n’avions jamais joué l’un contre l’autre. Donc le premier match, j’étais vraiment heureux parce qu’on a gagné (rires). Mais après, ils nous ont balayés à la maison… Donc un partout !"

Forcément, avec toutes ses qualités, le centre de Biarritz se doit d’être la pièce centrale de la fin de saison des siens. Les Biarrots auront fort à faire, dans des phases finales qui s’annoncent haletantes, et dans lesquelles toutes les équipes peuvent tirer leur épingle du jeu. Le BO aura l’avantage de jouer son barrage à domicile. Pour les phases finales, ce sera une autre paire de manche, puisque ce sera Vannes ou Perpignan qui se présentera sur le chemin des Basques en cas de victoire.

Deux équipes de haut niveau, contre lesquelles Francis Saili aura toute son importance. Son expérience dans ce genre de matchs et son état d’esprit devrait tirer son équipe vers le haut. "Il est vraiment très ambitieux, explique Peter Saili. Il veut gagner le championnat pour la ville de Biarritz et monter en Top 14. Il veut être le meilleur. Il va apporter son état d’esprit en fin de saison."

"Il apporte non-seulement en match, mais aussi aux entraînements. Il est très professionnel", détaille le troisième ligne de VRDR. Passé par le Super Rugby et la Premiership et ayant disputé deux matchs sous le maillot des All Blacks, Saili est un cran au-dessus de la grande majorité des autres joueurs du championnat. Pourtant, il garde une grande humilité, importante pour la vie d’un groupe. "Ce n’est pas mon approche de penser que je suis meilleur que les autres et que je peux me relâcher. La seule chose que j’ai en tête, c’est de donner le meilleur de moi-même et de le montrer sur le terrain."

Lorsque son meilleur joueur tient un discours comme celui-là, difficile d’imaginer l’équipe du BO ne pas se donner à fond en ces phases finales, pour retrouver l’élite du rugby français et briller de nouveau.

Par Yanis GUILLOU