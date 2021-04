À cinq journées de la fin de la phase régulière et après une défaite à Valence-Romans, les joueurs du duo Spitzer avaient un double enjeu dans cette réception d'un concurrent du top 6 : récupérer la première place chipée ce jeudi soir par l'USAP et se rapprocher d'une qualification directe en demi-finale. Dans des conditions typiquement bretonnes, l'entame était brouillonne avec les buteurs des deux camps qui manquaient leur première tentative. Les Vannetais s'en remettaient alors à leurs avants pour marquer le premier essai sur ballon porté accordé à Théo Béziat (12e).

Sans être complètement à l'initiative du jeu dans ce premier acte, les joueurs bretons ont su marquer sur chaque occasion avec trois nouvelles réalisations signées Holder (24e) et Curtis à deux reprises (17e, 40e). L'ailier néo-zélandais était notamment à la conclusion de deux contre-attaques de plus de 50m dont une était superbement initiée par une chistera de Bruni encore très actif ce soir. A la mi-temps, le RCV tenait déjà son bonus offensif (26-0) face à des Columérins vaillants en défense mais qui n'arrivaient pas à enchaîner les temps de jeu pour mettre à mal leurs hôtes.

Vannes tout en maîtrise

Sous des trombes d'eau et un vent plus capricieux, la deuxième période a mis longtemps à sortir d'une douce torpeur. Il fallait attendre l'heure de jeu, avec la réduction des deux équipes à 14 après un accrochage entre Picquette et Chartier, pour voir le cinquième essai vannetais (61e). Pour son premier ballon de la partie, Maëlan Rabut était à la conclusion d'un contre de 80m initié par Popelin après une offensive haut-garonnaise dans les 22m bretons. Mais les joueurs morbihanais étaient bien plus indisciplinés dans ce deuxième acte notamment en mêlée. Paga Tafili écopait d'un nouveau carton jaune (66e) et le paquet d'avants columérins enfonçait son homologue breton pour un essai de pénalité mérité (69e). Si la mêlée a bien fonctionné ce soir, on ne peut pas dire la même chose de la touche haut-garonnaise car sur un septième ballon perdu, Pat Leafa marquait le sixième essai de son équipe en force (76e).

Pro D2 - Patrick Leafa (RC Vannes)Icon Sport

Avec 13 blessés et plusieurs joueurs suspendus, Colomiers n'a pas réussi à tenir face à la solidité et l'efficacité bretonne ce vendredi soir. Les joueurs de Julien Sarraute rentrent donc bredouille et devront réagir face à Montauban pour sécuriser leur barrage à domicile. Du côté de Vannes, c'est une nette victoire (40-7) tout juste écornée par l'indiscipline et la mêlée chahutée car le bilan comptable est sans appel : grâce au bonus offensif, les Morbihanais retrouvent le fauteuil de leader et se rapprochent un peu plus d'une accession directe en demi-finale de Pro D2.