Dans les faits, l’Aviron bayonnais s’est imposé 37-16 face au SU Agen en ouverture du championnat, et en s'adjugeant une victoire bonifiée d’entrée contre un autre prétendant au top 6, le club basque a confirmé qu’il serait une des grosses écuries du Pro D2. “On prend cinq points pour démarrer la saison et c’était la cible qu’il fallait atteindre, apprécie Yannick Bru. Ce n’est jamais facile de commencer une saison dans le contexte qui était le nôtre aujourd’hui, avec Agen qui venait dans un rôle d’outsider pour empêcher les choses de tourner en rond. On s’attendait à un match par moments compliqué, donc l’objectif comptable est atteint. Il faut féliciter les joueurs pour ça.”

Mais passé ce succès inaugural, les Bayonnais n’étaient pas totalement satisfaits de leur prestation. “Il doit y avoir 25 minutes de haut niveau sur 80, regrette le manager bleu et blanc. On ne s’entraîne pas pour ça et je sais que l’équipe est capable de faire beaucoup mieux. J’espérais qu’après la construction de la première mi-temps, les joueurs prennent davantage de plaisir en deuxième.” C’était sans compter sur un nombre important de fautes techniques et de maladresses balle en main, souvent propres aux premières journées. Déjà largement devant à la pause (27-9), les Bayonnais ont ensuite proposé une seconde période d’un faible niveau, pendant laquelle ils auront cependant plutôt bien défendu. Ces quarante dernières minutes et les imprécisions aperçues auront donc le mérite de leur offrir une bonne base de travail. “On sait qu’on peut jouer beaucoup mieux que ça. En deuxième période, nous n’étions pas au niveau qu’on peut avoir” ajoute le deuxième ligne et capitaine Mariano Galarza.

Bru : Joe Ravouvou m’a dit : "Je ne savais pas que c’était ça, Bayonne"

À part ça ? Cette rencontre face au SUA était l’occasion de revoir du public pour un match officiel dans un stade Jean Dauger où 12 500 personnes étaient présentes. “On a vécu un beau moment de communion, c’est le point qu’il faut retenir de la soirée, souligne l’ancien talonneur. Le stade était plein, il y a eu des chants, des émotions retrouvées. Ça fait deux ans qu’on n’avait pas vu ça et Joe Ravouvou m’a dit : « Je ne savais pas que c’était ça, Bayonne ». Au moins, ce match a servi à ça.” L’ailier Rémy Baget, très remuant sur son aile face aux joueurs de Régis Sonnes, conclut : “Au début du match, nous étions tous remontés de retrouver une ambiance comme ça. Le public nous a poussés tout le match et je suis sûr qu’il le fera toute la saison...”